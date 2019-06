La actividad comercial continúa en descenso

Print This Post

En mayo de 2019, el comercio bonaerense siguió en caída y el 78 por ciento de los comercios relevadas expresan una disminución en sus ventas. La actividad continúa en descenso y acumula en lo que va del año una merma del 11,6”, señaló a AIM el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba), Camilo Alberto Kahale, en referencia al informe elaborado por esa entidad, que va en sintonía con los datos de la Came.

En el quinto mes del año, el comercio bonaerense experimentó por décimo séptimo vez consecutivo una retracción interanual que ascendió al -14,9 por ciento. El descenso interanual fue del 12,2 y ya son 16 meses de retracciones consecutivas. “De acuerdo al relevamiento que hacemos con las Cámaras, el mes de mayo no fue muy diferente a lo que se viene dando desde principio de este año, las ventas continuaron cayendo: El 78 por ciento de los consultados expresan una merma en sus niveles de venta”, señaló el referente de la entidad a este Medio.

Lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires va en sintonía con el informe presentado por Came a nivel nacional, donde durante el mes de mayo las ventas minoristas tuvieron una caída del 14,1 por ciento.

Pero la situación es aún más compleja cuando en el informe se observa que el 89 por ciento de los comercios informan aumentos en sus costos. “Es un callejón sin salida para los comerciantes y empresarios pymes, ya que el incremento de sus costos no puede ser trasladado a los precios de los productos y/o servicios, porque de esta forma, la merma en sus ventas seguiría en aumento”.

Se mantienen las contracciones en la totalidad de los rubros del comercio bonaerense. Durante el mes de mayo los sectores más afectados son los rubros de Línea Blanca y electrónico (-18,9 por ciento), Calzado y marroquinería (18,6 por ciento), Construcción (18,1por ciento), Bazar y juguetería (17,8 por ciento), entre otros.

La persistencia de esta situación está generando el cierre inédito de locales comerciales que no pueden sostener la crisis a la velocidad que se viene reproduciendo. A esto se le suma que durante el mes de marzo de 2019, se evidenció una nueva baja en las ventas reales de supermercados en todo el territorio bonaerense. En el conurbano, la caída fue del 17 por ciento mientras que en el interior bonaerense la reducción fue del 14 por ciento.

“Lamentablemente, no se perciben síntomas de recuperación en ninguna zona de la provincia de Buenos Aires. Las decisiones del gobierno nacional por impulsar la demanda no son efectivas si no se acompaña una inflación menor a los salarios”, aseguró Kahale.

La estabilidad del tipo de cambio sostenida en el último mes, en el orden de los 46 pesos por dólar, pareciera ser una señal política del gobierno nacional para contener los aumentos de precios hasta después de las elecciones. A pesar de ello, la inflación mayorista con niveles superiores al cuatro por ciento mensual continúa presionando sobre el tipo de cambio y sobre los precios minoristas. Esta situación explica por qué los comercios continúan recibiendo la mercadería con precios remarcados a pesar de sostenerse la estabilidad de la moneda estadounidense.

“Si bien la decisión del Gobierno de bajar a la mitad la tasa nominal anual (TNA) del programa Ahora 12, con el fin de impulsar las ventas en un mercado que se encuentra fuertemente deprimido, desde Feba entendemos que se necesitan medidas más fuertes para poder revertir la situación del último año y medio”, afirmó Kahale a AIM.