La agenda verde en una de las propuestas electorales por el Socialismo

Las Paso en la provincia dirimirá una interna entre dos listas del Partido Socialista. En una de ellas se postula como precandidato a senador por el departamento Paraná Jorge Daneri, quien vuelve a las lides de la política partidaria. En diálogo con AIM, el abogado dijo que pretende instalar una “plataforma ético política para la acción” desde “el pensamiento político ecologista”.

Para definir las candidaturas a autoridades provinciales se oficializaron en la Justicia Electoral dos propuestas por el PS, que dirimirán fuerzas en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 14 de abril. En la Lista 50 B se postula como senador por el departamento Paraná Jorge Daneri, abogado y referente de la lucha “verde”, quien dijo a esta Agencia que pretende convocar a discutir en la Legislatura proyectos socio ambientales.

El letrado, que tiene una historia y experiencia en lo que fuera el ARI y el Coalición Cívica en la provincia, contó que su postulación surgió luego de regresar de estar viviendo diez años Ámsterdam, donde trabajó junto a organizaciones ecologistas, y en vínculos de trabajos con entidades de Sudamérica y especialmente de Entre Ríos. “Yendo y viniendo, tomé la decisión de iniciar el proceso de formación de un movimiento de ecología política en Paraná y la provincia. Entonces estoy en ese proceso. La idea es estar conformando dentro del Movimiento pero con la mayor amplitud posible, un Centro de Formación Política que tiene dos objetivos, la formación en ecología política y la construcción de un Programa de Gobierno a corto y mediano plazo, mirando las ciudades de la provincia y toda su integridad institucional, social y territorial”, definió.

Es así que en estos diálogos entablados en su regreso, el dirigente se encontró con en “el Socialismo Popular con María Emma Bargagna y Santiago Reggiardo, por ejemplo, como con otros compañeros ecologistas, gente joven del GEN que está con una visión distinta a lo que el GEN provincial viene haciendo, extrapartidarios o independientes, todos vamos conformando esta confluencia, este renovado encuentro por ayudar a cambiar radicalmente los modos de hacer campaña y de hacer política”, planteó como desafío.

A la Legislatura

Y en cuanto a la agenda de lo relevante para discutir desde la propuesta que lo lleva como precandidato hizo referencia a un documento denominado “El Manifiesto por la Vida, por una Ética para la Sustentabilidad”, en donde se plantea una “plataforma ético política para la acción”, que ahora hace propia. “Es decir, hacemos ideología del pensamiento político ecologista. Esto implica en primer lugar que vamos a trabajar para restablecer el contrato social con la gente. Debemos relacionarnos de otra manera con nuestros pueblos. Debemos construir las leyes y los programas de gobierno con la gente, desde las comunidades, son procesos que nacen en los territorios en una conversación social e institucional sistemática, donde el poder institucional es el reservorio, el centro del debate final. Se trata de poner en acción las herramientas de la democracia participativa en todas las escalas de gestión pública. Pero debe ser la propia sociedad la que se apropie y disfrute de esto, de su liderazgo”.

Por último planteó: “Estoy convencido que no tenemos más tiempo y debemos estar esculpiendo la acción desde la militancia y acción política movimientista y coalicionista. Esto no reniega del trabajo en las organizaciones no gubernamentales, en las asambleas ecologistas, socioambientales. Pero es necesario, atento los partidos políticos tradicionales no tienen convicción y compromiso genuino y programático alguno en producir los cambios radicales que son necesarios hacer. Desde esta posición, venimos a proponer poner en primer lugar de la agenda de gobierno, la reforma a la ley de conformación del Consejo Económico y Social de la Provincia, convocarlo y activar su desarrollo. Construir participativamente y sancionar la Ley General de sustentabilidad y protección ambiental. Una ley específica de estudios de impacto ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica. Y profundizar el debate sobre una ley de Ordenamiento del Territorio. Un proyecto de ley sobre protección de la diversidad biológica y otro de protección y promoción de la diversidad cultural y productiva de nuestras sociedades. Vamos, a construir nuestra propia propuesta del principio de ” Línea de Dignidad” como una superación del concepto de línea de pobreza. Tomando la experiencia de lo que fuera el proyecto Cono Sur Sustentable, vamos a liderar un proceso adaptativo desde Entre Ríos para conformar nuestro propio concepto y propuesta, y desde allí avanzar desde lo local, a su desarrollo”.