La Anmat prohibiÃ³ la comercializaciÃ³n de una mermelada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de una mermelada y de una miel de abejas, a través de sendas disposiciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

La disposición 7169/2019 advirtió sobre la “Mermelada de ciruela sin sal, Rnpa: 21-115454, marca: Flor de Seibo”, la “Mermelada de durazno sin sal, Rnpa: 21- 111570, marca Flor de Seibo” y “Cebollas dulces, Expte.: 3865-2016, marca Flor de Seibo”.

Este caso se inició en la jurisdicción de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Las mermeladas no se encuentran inscriptas como libres de gluten en los registros oficiales y, por lo tanto, no están habilitadas a consignar la leyenda “Sin Tacc”, que sin embargo aparece en los envases. Y el otro producto no está registrado.

El producto está en infracción por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto, estar falsamente rotulado y ser en consecuencia ilegal.