La Anmat prohibió varios productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de dos productos alimenticios y uno de uso médico odontológico: se trata de una serie de alimentos ahumados que este organismo prohibió en todo el país, con excepción de Río Negro; un aceite de oliva extra virgen y un kit odontológico.

Por lo dispuesto en la disposición 7954/2018, se prohibió en toda la nación, con excepción de la provincia de Río Negro, los productos ahumados: “Paté de salmón a la crema”, “Salmón en aceite con alcaparras y almendras ahumadas”, “Paté de Cordero al vino blanco y romero”, “Salmón ahumado en aceite”, “Trucha en aceite con pimienta y limón”, “Paté de trucha con champignones”, “Paté de ciervo con hongos del sur”, “Trucha ahumada en aceite con castañas tostadas” y de todo otro producto que declare el mismo elaborador, marca Granjas Patagónicas, Peso Neto 80 gr., emprendimiento ubicado en José Arnaudo N° 140, Bariloche, Rio Negro.

La decisión surgió a partir de una denuncia por parte de la dirección de Bromatología de la municipalidad de Ushuaia, que constató la comercialización de los citados productos y procede a su intervención preventiva por consignar rotulación reglamentaria incompleta.

Por otra parte, en la disposición 7948/2019, se prohibió el aceite de oliva extra virgen, 100 por ciento Natural, Origen Tinogasta – Catamarca”, Rnpa 12003368 y RNE 12000536; y todo producto bajo el RNE 12000536.

El protocolo se inició ante una denuncia recibida en la dirección de Fiscalización, y Control del Instituto Nacional de Alimentos (Inal), en relación a la comercialización de este producto que no cumplía con la normativa alimentaria vigente. Se pudo constatar que este aceite era comercializado por el establecimiento “Quesos de Suipacha” de Riscosa.

Kit odontológico

En la disposición 7945/2019 se explica que hasta que se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de la Anmat, se prohíbe el uso, comercialización y distribución de los productos médicos rotulados como “Files-Stainless Steel-Kerr- Product Of Mexico- Made From U.S. Componentsp, kits odontológicos compuestos por dos camisolines con puño de algodón/ un capuchón para PAC/ dos Campos de 0,90 x 0,90 cm/ 2 cubremangueras.