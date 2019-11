La Asamblea Vecinalista pide camiones de Vialidad para levantar la basura en Paraná

Print This Post

En la mañana de este martes la Asamblea Ciudadana Vecinal de Paraná hizo una presentación ante Ministerio Público Fiscal para que la Justicia actué ante la falta del servicio de recolección de residuos domiciliarios en la capital provincial. Los vecinalistas fundan el pedido en la declaración de esencial de este servicio y adelantaron a AIM que presentarán un amparo colectivo por la crítica situación.

Así como ha sucedido en algunas oportunidades, o cuando por un evento social o solidario la Dirección Provincial de Vialidad dispone de vehículos para fine colectivos, la Asamblea Ciudadana Vecinal de Paraná comenzó esta mañana a sondear y hacer gestiones para que camiones de esta dependencia se dispongan para la recolección de los residuos domiciliarios en Paraná. Así lo confirmó a esta Agencia uno de los integrantes de la Asamblea, Julio Soñez, quien explicó que esta posibilidad podría paliar en parte el corte de este servicio que afecta a la capital provincial en donde tiene barrios repletos de desperdicios en los contenedores que no se vacían desde hace unos 20 día en algunos casos. La idea es “poner unos camiones de Vialidad al servicio de la ciudad”.

Estos sondeos ante las oficinas de gobierno comenzaron a realizarse esta mañana, luego que la Asamblea realizara una presentación para que la Justicia actúe tratando de reparar el acceso al derecho de contar con un servicio que consideran esencial. En este sentido, el referente vecinalista comentó que el grupo de ciudadanos fueron escuchados por el fiscal Martín Abraham. “Salió a la puerta de Tribunales para hablar con los vecinos y darnos las explicaciones un poco de las injerencias que tienen. Nosotros hicimos la presentación avalados por las normativas de la Constitución nacional, de la provincia y las propias ordenanzas municipales que dictan que (la recolección de residuos) es un servicio público esencial y que, por lo tanto debieran cumplirlo así”, planteó Soñez.

En relación al estado de situación, el asambleísta apuntó: “Hoy vi que salieron a pegarles a algunos empleados municipales siendo que hay barrios donde hace 20 días que no tienen recolección. No es porque ahora los empleados están de retención de servicios, medidas de fuerza o lo que sea y por eso no se junta la basura. Es un problema que vienen de antes y agravado por el hecho que se dictó la emergencia económica y se cambió el curso de los fondos, o se liberaron para otros lugares. Aun así al situación se agrava día a día. Así que bueno, se recurre a la Justicia en ese carácter que se respete las normativas que los servicios esenciales se deben cumplir sí o sí. Vamos a presentar un amparo colectivo en este sentido. A pesar de esta situación horrible, lo bueno es que se ha movilizado un poco la gente. Que hay que tomar cartas en el asunto y poner el hombro con la Asamblea”, dijo optimista.