La biodiversidad marina se redujo en un 49 por ciento por la sobrepesca y contaminaciÃ³n

Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reveló que en la últimas cuatro décadas las poblaciones de vertebrados marítimos se redujeron en un 49 por ciento. En el mismo lapso, familias de peces como el atún, la caballa y el bonito, desaparecieron en un 74 por ciento; poniendo el riesgo la seguridad alimentaria de la población.

Además, en la actualidad, el 31 por ciento de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, las cuales pueden recuperarse con un correcto manejo pesquero, según el Fondo para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO). De acuerdo con esta organización, se necesitan políticas que aseguren la sostenibilidad de la pesca, se reduzca la sobrepesca y se creen instrumentos para la evaluación de esta actividad.

Por su parte, la organización internacional Oceana, encargada de velar por la salud y biodiversidad de los océanos, afirma que en lo que va del siglo se ha registrado un incremento del 20 por ciento de las poblaciones pesqueras en estado de sobreexplotación.

Contaminación por plásticos en el mar

Además de los retos a los que se enfrenta la pesca, existen múltiples factores que necesitan ser estudiados como las consecuencias de la contaminación por plásticos.

La oceonógrafa Sara Purca advierte que no existe un metro de mar peruano que no esté contaminado por plástico. Actualmente hay alrededor de siete trillones de microplásticos invadiendo los océanos. Estas son partículas altamente cancerígenas que se desprenden de otros objetos sintéticos o que son directamente fabricados para uso cosmético. Si no se controlan, la ONU prevé que para el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar.

