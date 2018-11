La canciÃ³n de los Beatles creada por una Inteligencia Artificial

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

«Daddy’s Car» tiene el estilo inconfundible de los de Liverpool, pero ha sido compuesta totalmente por una máquina. Pertenece a un álbum que Sony publicó en 2017.

Sí, es cierto, hace ya décadas que los Beatles no existen, pero no hay nada imposible para la Inteligencia Artificial (AI). Y para demostrarlo, un equipo de ingenieros del Laboratorio de Investigación CSL, de Sony, publicó dos canciones, una de ellas inspirada en el estilo inconfundible de los de Liverpool, pero compuestas enteramente por una máquina, y no por músicos de carne y hueso. Los temas, “Daddy’s Car” y “Mister Shadow”, son los primeros totalmente creados por una AI, y son el adelanto de un álbum muy especial que Sony publicó en 2017.

Para conseguir estos sorprendentes resultados, los investigadores han desarrollado un sistema inteligente, llamado Flow Machines, que es capaz de aprender estilos musicales a partir de una extensa base de datos de canciones. Combinando técnicas de transferencia, optimización e interacción de estilo, Flow Machines es capaz de componer nuevas canciones en el estilo que se le pida.

“Daddy’s Car”, que se puede escuchar aquí en el video adjunto, fue compuesta según el estilo de los Beatles, y sus creadores creen que el tema podría perfectamente haberse incluido en el álbum “Revolver” del grupo británico. Los arreglos y la letra son “humanos” y fueron añadidos por el compositor francés Benoît Carré. Juzguen por ustedes mismos.

“Mr. Shadow”, que se puede buscar en youtube, tiene un estilo muy diferente y alejado del de la banda más famosa de todos los tiempos. El tema recuerda más bien a algo de Duke Ellington, George Gershwin o Cole Porter. Para el resto de los temas del álbum AI, habrá que esperar al año que viene.

Así se hizo

La base de datos, llamada Lsdb, contiene cerca de 13.000 temas de los más variados estilos y autores, desde jazz o pop a música brasileña. El compositor humano (en este caso Benoît Carré, aunque los ingenieros de Sony trabajan también con otros autores) selecciona un estilo y genera una base musical (melodía y armonía) con un sistema llamado FlowComposer. Para “Daddy´s Car”, Carré seleccionó el estilo de los Beatles, y para “Mr. Shadow” uno diferente, que los autores del sistema han llamado “Compositores americanos”. El proceso se completa con “Rechord”, un software en el que el compositor humano encaja las piezas compuestas por la Inteligencia Artificial.

Abc.-