La CGT espera medidas económicas

Antes de la reunión de la cúpula de la CGT para analizar la situación política y social del país en medio de las turbulencias económicas, Héctor Daer, secretario general de la central obrera, habló ante la prensa. Dijo que el presidente Mauricio Macri “no tomó lectura” de la contundente derrota en las Paso, evitó hablar de paros y sostuvo que están a la expectativa de conocer nuevas medidas económicas.

Para comenzar, el sindicalista consideró que el jefe de Estado no captó el mensaje de la amplia diferencia en las elecciones: “Creo que parte del Gobierno tomó lectura del resultado; el que no lo hizo fue el Presidente, que cree que hizo todo bien y nadie lo comprende. Es como cuando uno va por Gaona a contramano, y cree que todos van a contramano y él va bien hasta que choca. Esperemos que no choque, porque si lo hace, choca el país”. En ese sentido, dijo que vio a Macri “fuera de foco”.

“No soy psicólogo, y no sé si está descolocado, pero sí lo noté fuera de la realidad, tan es así que el candidato a vicepresidente Pichetto tuvo que aclarar dos veces que el Presidente estaba en funciones y tiene que resolver los problemas de la macroeconomía. La responsabilidad absoluta e institucional es de él”, señaló.

En ese sentido, agregó: “El presidente tiene que bajarse de la campaña, dejar la crispación que manifestó tanto el día de la elección como ayer, y empezar a pensar que tiene que gobernar el país. Él tendrá candidaturas y tendrá que representar varios sectores, pero lo que no puede primar es la especulación electoral por sobre la situación del país”.

Continuando en la misma línea, criticó la respuesta oficialista tanto del lunes como de este martes ante la escalada del dólar, ya que -argumentó- es el propio Gobierno “el que posiciona el dólar ahí”. “El Gobierno cree en esto, cree en los mercados con estas facilidades especulativas de entrar y salir”, dijo, y subrayó ante la actual coyuntura: “Hay que decirles que no rifen las reservas porque es el único patrimonio de reaseguro que tiene la economía de nuestro país”.

Daer descartó un eventual paro. “No empecemos a poner en riesgo las instituciones, la gobernabilidad. El Presidente tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre, tiene que intentar que el país no desabarranque”, apuntó.

También contó que están a la expectativa de próximos anuncios: “Macri tiene que dejar de echar culpa al prójimo para que el país no tenga estos cimbronazos que él mismo los está fomentando. Él tiene los instrumentos del Estado. Ahora están planteando que puede haber medidas económicas, vamos a esperar”.

Por último, Daer se refirió a la intención de Elisa Carrió de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias: “Es una alegría que empiecen a comprender que tributariamente no pueden seguir teniendo la presión que tienen sobre los trabajadores, sobre las pymes, sobre las empresas, facilitando que la timba financiera se lleve toda la rentabilidad del país”, concluyó.