La Cher celebrará sus 14 años en la lucha por la igualdad de derechos

El 28 de junio de 2005 se formó la Comunidad Homosexual de Entre Ríos (Cher) “para empezar una lucha ante la discriminación laboral que sufrí como empleado público en 2001, por el hecho de ser gay y para ayudar a quien lo necesite”, recordó a AIM el titular de la organización, Juan Carlos Fernández, quien explicó: “14 años después de este hecho, se continúa con este trabajo desde distintos ámbitos, con gente nueva, ya que aún se vulneran nuestros derechos”. Agregó: “más allá de las luchas a nivel nacional como la ley de matrimonio igualitario, la ley género, en Paraná también conseguimos cosas que en un momento eran impensadas”.

En diálogo con esta Agencia, Fernández señaló que “el 28 de junio de 2005 se formó la Cher a raíz de la discriminación que sufrí siendo empleado público, en el peor momento de la democracia de nuestro país”.

“Siendo gay fui echado del Programa Policía Comunitaria dependiente del ministerio de Seguridad de Entre Ríos en el 2001”, recordó. De ahí en más comenzó la lucha en la provincia para “decirle no a la discriminación laboral por ser gay y por el respeto a los derechos humanos”. De hecho, Fernández lleva adelante un juicio por esta causa.

Sin embargo el presidente de Cher comentó a AIM que “las luchas colectivas de la comunidad fueron y son las más importantes”. Entre Ríos, en conjunto a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), participó activamente de la pelea por el matrimonio entre personas del mismo sexo y celebró “este importante logro y todo lo que significó para muchas personas”.

De la misma manera, explicó que la ong que encabeza se sumó al reclamo por la ley de Identidad de Género de la República Argentina (26.743) y en la provincia acompaña, apoya y asesora si es necesario actualmente a quienes optan por realizar este cambio “respetando su identidad de género auto percibida”, explicó Fernández a AIM.

Con respecto a otras actividades que realizan, enumeró que año a año “un grupo viajamos a Buenos Aires para celebrar y participar de la multitudinaria y colorida Marcha por el Orgullo Gay que organiza la CHA”.

Otro punto que destacó fue el de “apostar a que desde la escuela también se ayude a dejar de lado la discriminación por lo que apoyamos a que se dicte educación sexual pero sin prejuicios y hablando de todo”.

Por otra parte señaló que “también se ha trabajado junto al Programa Provincial VIH, en el tema de la prevención. Realizamos charlas para empleados públicos y público en general y esperamos que se sigan haciendo en diferentes ámbitos”.

Actualmente, la Cher forma parte del Consejo Representativo de la diversidad de la municipalidad de Paraná, y desde allí se programan actividades, se consiguió izar la bandera de la diversidad en el Parque Urquiza, realizar el ciclo de Cine por la Diversidad, se pintó el Paseo de la Diversidad en el corazón del parque para visibilizar nuestra lucha, entre otras cosas.

Por último, Fernández dijo: “para nosotros no hay peor enfermedad que la negación. Si decimos que no hay discriminación, homofobia, xenofobia y maltrato, estamos negando nuestra realidad y quiere decir que no estamos dispuestos a cambiarla. Hemos evolucionado mucho, en cientos de aspectos, pero aún falta y por eso continuamos nuestra tarea”.