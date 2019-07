La citricultura entrerriana en el camino de la desaparición

Connect on Linked in

Fecier solicitó la reglamentación de la ley de emergencia y la toma de medidas, por parte del gobierno nacional, para paliar la situación del sector citrícola de la provincia de Entre Ríos.

“Frente a la grave crisis que atraviesa la citricultura de la provincia de Entre Ríos, dejando en breve a miles de familias, no solo de productores, sino de trabajadores, con el consiguiente caos social en cada localidad, que depende de esa economía, fuera del sistema productivo, pese a que se publicó una Ley de Emergencia, que al menos era un paliativo, para detener la situación, hasta que la economía de un giro, y se vuelva a la producción y no a la especulación, pero a la fecha no ha sido reglamentada, por lo tanto imposible llevarla a la práctica, nos vemos en la necesidad de expresar que es urgente que se tomen medidas”, señalaron desde la entidad.

Explicaron en tal sentido que “reuniones hemos mantenido infinidad de veces, pero las soluciones no llegan. Promesas, muchísimas, pero lo prometido no se cumple. La burocracia nos tiene atrapados, en un camino sin salida. No se puede seguir esperando. Los productores en efervescencia, no quieren salir a reclamar y perjudicar a la ciudadanía, ¿pero hay otra manera de ser escuchados?”