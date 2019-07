La comunidad Lgbtiq+ se movilizó para exigir justicia por los travesticidios.

Connect on Linked in

Integrantes de organizaciones del movimiento Lgbtiq+ se movilizaron hoy para reclamar justicia por el asesinato de Lucía “La loba” Barrera (37 años) y de Jéssica “Nicky” Benavidez (36 años). Además, reclamaron al Estado provincial políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, registró AIM.

La movilización se concentró a las 10, en plaza de Mayo. La columna pasó por el área de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual. En el organismo provincial un equipo interdisciplinario -con familiares de Lucía- recibió a los manifestantes, donde se dialogó sobre la situación que viven las personas del colectivo Lgbtiq+, contó a esta Agencia la representante del Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (Miser), Ema Benítez.

En ese sentido cuestionó que el área no tiene políticas para el colectivo: “Estamos muy angustiados por esta falta de respuestas concretas. No solo hay asesinatos por acción (como los de la Loba y el de Nicky) sino que hay travesticidios por omisión, es decir, el Estado no contempla que somos marginadas, que no podemos ingresar al mercado laboral y que la expectativa de vida es muy baja”.

Al respecto, agregó que “actualmente sólo desde la Municipalidad se nos ayuda pero la provincia nos sigue subestimando y eso es lamentable”.

“Queremos políticas públicas claras e inmediatas, para fomentar la erradicación de la violencia, hostigamiento y marginación social por ser como queremos ser”, remarcó la activista, quien agregó que exigen “accionar y presupuesto ya del área provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual dependiente de la subsecretaría de Derechos Humanos – Ministerio de Gobierno y justicia de Entre Ríos”

Luego del encuentro, marcharon a Tribunales, donde reclamaron “justicia por los casos de Lucía y de Nicky, porque es importante que todos estemos comprometidos, ya que estos travesticidios nos azotan diariamente y nos dejan a compañeros asesinados en la calle”.