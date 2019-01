Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La conciencia plena, o mindfulness, se relaciona con menos síntomas de menopausia en las mujeres, dice un estudio de Mayo Clinic (EE.UU) recién publicado en Climacteric: The Journal of the International Menopause Society (Climaterio: la revista de la Sociedad Internacional de Menopausia). Los investigadores descubrieron que tomar plena conciencia puede ser especialmente útil en las mujeres menopáusicas que sufren de irritabilidad, ansiedad y depresión.

“En este estudio, descubrimos que las mujeres maduras con los puntajes más altos en conciencia plena tenían menos síntomas de menopausia. Estos resultados plantean que la conciencia plena puede ser un medio esperanzador para ayudar a las mujeres a reducir los síntomas de la menopausia y el estrés en general”, comenta la internista general y especialista en salud femenina Dra. Richa Sood, autora principal del estudio.

La conciencia plena implica enfocar la atención en el momento presente y observar los pensamientos y las sensaciones, sin hacer ningún tipo de juicio. Los estudios anteriores revelaron que practicar la concienciación plena puede reducir el estrés y mejorar la calidad de vida.

En Estados Unidos, se calcula que a diario 6000 mujeres llegan a la menopausia y se anticipa que para el año 2020 la cantidad de mujeres de 55 años o más supere los 46 millones. Se considera que una mujer está en la menopausia cuando ha pasado un año sin tener ciclos menstruales. Los síntomas que comúnmente se presentan en la menopausia incluyen sofocos, sudoración nocturna, sequedad vaginal y cambios en el ánimo.

El estudio abarcó a 1744 mujeres de 40 a 65 años que recibieron atención médica en la Clínica para la Salud Femenina de Mayo Clinic en Rochester, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Las participantes llenaron cuestionarios para valorar sus síntomas de menopausia, su nivel de estrés percibido y su conciencia plena. Los investigadores descubrieron que las mujeres con puntajes mayores de conciencia plena tenían menos síntomas menopáusicos. A medida que más alto era el nivel de estrés percibido de una mujer, mayor era la relación entre más conciencia plena y menos síntomas de menopausia.

Otro resultado sorprendente del estudio es que los puntajes más altos de conciencia plena no se relacionaron con puntajes menores de sofocos y sudoración nocturna, anota la Dra. Sood. Una teoría para explicarlo es que la cantidad de molestias de la sudoración nocturna y de los sofocos puede estar más relacionada con algunas características de la personalidad que con los síntomas mismos. Según la Dra. Sood, un resultado estupendo del estudio fue la relación entre mayores puntajes de conciencia plena y menores puntajes de síntomas de irritabilidad, depresión y ansiedad en mujeres menopáusicas de mediana edad.

“Si bien es preciso estudiar más, los médicos pueden hablar sobre la conciencia plena como una posible alternativa de tratamiento para las mujeres menopáusicas”, añade la Dra. Sood.

Afortunadamente, la conciencia plena es una habilidad que se puede aprender.

“El primer paso en la conciencia plena básicamente consiste en tomar conciencia de que la mente funciona con piloto automático la mayor parte del tiempo. El objetivo de los momentos de concienciación no es vaciar la mente, sino observar la actividad de la mente, siendo generosa con una misma. El segundo paso es crear una pausa: respire profundo y observe su propio paso, sus pensamientos y sus emociones, sin hacer ningún tipo de juicio. La calma que esto aporta permite reducir el estrés”, explica la Dra. Sood.

Fuente: Mayo Clinic