La copa menstrual es segura

Las copas menstruales son un método seguro y eficaz para las mujeres en los días de regla, según un estudio científico que ha revisado datos de 43 investigaciones anteriores, además de consultar a 3.319 mujeres sobre su uso. El 70 por ciento de quienes las han utilizado aseguraron que lo prefieren frente a otros métodos para la menstruación como tampones o compresas, según un artículo científico publicado en la revista Lancet Public Health.

Los investigadores se han centrado en comprobar la efectividad del sistema en cuanto a las posibles fugas y a sus posibles efectos adversos graves como abrasiones vaginales y problemas en la microflora vaginal; efectos en el tracto reproductivo, digestivo o urinario; y la seguridad si se dan malas condiciones higiénicas. También han realizado estimaciones sobre costes y beneficios medioambientales.

La revisión llevada a cabo por los científicos concluye que las copas menstruales son una opción segura para la menstruación y que se están utilizando internacionalmente. Aunque se necesitan más estudios sobre su eficacia en función de sus costes y de su efecto en el medioambiente en comparación con otros productos para la menstruación.

En el mundo, 1.900 millones de mujeres estaban en edad de tener la regla en 2017, un 26 por ciento de la población mundial, con una media de 65 días de duración al año. Encontrar un sistema efectivo para los días de menstruación es fundamental para todas, pero se convierte en un gran problema en países pobres. La escasez de medios económicos y la carencia de medios para protegerse los días de la menstruación pueden afectar a muchas mujeres en su vida diaria, en su educación y en sus posibilidades de encontrar un trabajo, explican los investigadores.

La copa menstrual, fabricada en silicona o látex, se introduce en la vagina para recoger la sangre de la regla, frente a otros sistemas como los tampones o las compresas que la absorben. Se debe vaciar cada cuatro o 12 horas. El estudio no ha encontrado ninguna evidencia de que este artículo suponga un riesgo adicional de infección mayor que el que presentan otros métodos. Han encontrado cinco casos de síndrome de shock tóxico menstrual, pero no se ha confirmado que este riesgo sea mayor que el de los tampones. Este síndrome se debe a una bacteria rara, la estafilococo dorada, que produce fiebre, bajadas de tensión y algunos riesgos potencialmente graves digestivos, musculares, renales, entre otros. Para evitarlo, las autoridades sanitarias recomiendan no dejar mucho tiempo la copa puesta.

El problema es que se desconoce el número de usuarias de copas menstruales, por lo que no se pueden hacer comparaciones de riesgo de síndrome de shock tóxico entre copas menstruales, tampones o el diafragma intravaginal. “Aunque las copas menstruales se fabrican y están disponibles a nivel mundial, no se mencionan comúnmente en los sitios web que ofrecen materiales educativos sobre la pubertad para niñas”, aclara el estudio.

En algunos países estas copas cuestan menos de un euro, mientras que en otros pueden superar los 40 euros, con varios precios intermedios. Aunque en principio puedan parecer más caras, a largo plazo son más económicas que tampones y compresas al ser reutilizables y llegar a durar hasta 10 años. Unos resultados que muestran que las copas pueden ser una opción segura y económica para las mujeres, según el estudio.