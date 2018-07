La corrupción; peso muerto sobre los vivos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El diccionario de la Academia define a la corrupción como “la utilización de las funciones y medios de las instituciones públicas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Al cabo de una declinación de décadas, sin gloria pero cada vez más rápida, los argentinos no se imaginan siquiera que alguien pueda querer un cargo público para otra cosa. Y si que llega a quererlo y obtenerlo, se corrompe y acompaña o lo echan a cascotazos.

Es decir, han llegado a “naturalizar” la corrupción como algo tan presente y necesario como el aire, incluso desconfiarían si de pronto por un milagro inconcebible, dejara de haber corruptos en la Argentina.

El caso es que no se trata solamente de los funcionarios públicos, se trata de todos. “El que no afana es un gil” según la expresión permanentemente actual de Enrique Santos Discépolo que no se refiere al gobierno solamente, ni siquiera principalmente, sino a todos sin excepción.

La estudiosa Emma Goldmann pensaba que la corrupción política, que se ha vuelto devastadora al punto de amenazar con aplastar a toda la sociedad, incluso a los cada vez menos que no tienen otro remedio que trabajar para vivir, no es un hecho moral sino que tiene una base exclusivamente material.