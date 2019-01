La ex embajadora K en Caracas cruzó a un ex preso político de Venezuela: “Es un golpe de Estado grotesco”

Connect on Linked in

Marcelo Crovato es argentino y estuvo preso durante cuatro años en Venezuela. “Si le gustan las dictaduras, la felicito”, ironizó contra Alicia Castro.

Marcelo Crovato es una voz autorizada para hablar de Venezuela y la crisis política y social que atraviesa el país que Gobierna Nicolás Maduro. El argentino es abogado y estuvo en prisión durante cuatro años en Caracas, hasta que finalmente logró escapar, junto a su pareja y sus dos hijos, a Colombia.

El domingo por la noche estuvo invitado en el programa Debo Decir, que se emite por América y que conduce el periodista Luis Novaresio, para hablar sobre la situación actual que vive la República Bolivariana y tuvo un tenso cruce con la ex embajadora K en Londres y Caracas, Alicia Castro, quien se burló de la expresión “dictadura” y consideró que el régimen de Maduro es víctima de “un golpe de Estado grotesco“.

“No tengo dudas de que es un golpe de Estado grotesco fogoneado por los Estados Unidos, de los más grotescos de la historia“, consideró la ex funcionaria argentina en Venezuela, luego de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de aquel país y aseguró que Mike Pence, vicepresidente de EE.UU “sale por las redes sociales a hacer un discurso para que el pueblo y las fuerzas armadas se levanten contra (Nicolás) Maduro“.

“No hay ninguna crisis humanitaria social o política que se pueda resolver con un golpe de Estado“, dijo la hoy diputada, que evitó dar una respuesta respecto de si Maduro era o no un líder democrático.

Crovato se cansó de las evasivas de Castro y le recordó la última dictadura militar que se vivió en la Argentina, donde se pidió la intervención de otros países. “¿Debimos haber dejado que los militares los mataran a todos o ayudarlos? Mejor no nos metemos y que los maten a todos, ¿le parece?“, dijo el ex preso político y disparó: “Si le gustan las dictaduras, la felicito, a mí no me gustan. Si usted defiende dictaduras, ¿qué podemos esperar?“.

