La expectativa en Madrid por el Superclásico

La semana del Superclásico en Madrid ya comenzó. Lo impensado, lo ilógico será realidad este domingo en el Santiago Bernabéu. River y Boca disputarán la final de la Copa Libertadores de América en territorio europeo y en la que sin dudas por su influencia es la capital del fútbol mundial.

Entradas. Ya se vendieron 30000 tickets fuera de la Argentina y vía web. Los primeros que pudieron comprar fueron los socios del Real Madrid, unos verdaderos privilegiados que agotaron 10000 lugares entre las nueve y 10:30 del domingo. Ese mismo día a partir de las 20, hora de España, la Conmebol puso a la venta 20000 entradas sólo para el sector que ocupará River, el fondo norte (detrás del arco en el que convirtió el Madrid en el primer tiempo el último sábado ante el Valencia). El funcionamiento del sitio web tuvo serias fallas. A los 30 minutos de haber comenzado el expendio, el sistema emitía el comunicado “no hay más localidades”, sin embargo aquellos insistentes que pulsaron en forma permanente el F5 para actualizar, tuvieron suerte. Es decir que a cada hora iban apareciendo nuevas ubicaciones que variaban entre los 80 euros (3500 pesos), 120 ($ 5200), 140 ($6100) y 250 ($ 11000). Las últimas terminaron por venderse ayer por la mañana.

De la misma forma, Conmebol pondrá a la venta 20000 pases más pero en este caso para el sector que ocuparán los hinchas de Boca (fondo sur) quienes podrán comprar hoy a partir de las 20, hora de España. Hay dos detalles importantes en esta venta. El ingreso es exclusivo para personas que residen en el exterior, es decir que por la identificación de la conexión, el sistema solo permite la compra a aquellos que no estén en la Argentina. Y otro dato relevante: la venta no es nominal. Cada persona que ingresa puede comprar hasta cuatro tickets y los únicos datos que brinda es un solo nombre y apellido, su país y ciudad de residencia, su teléfono y su correo electrónico. No hace falta dejar el número de DNI o pasaporte. Esto es una diferencia sustancial con respecto a aquellos 5000 socios de River y 5000 de Boca que deberán dar todos sus datos.

La reventa. Al haberse generado una gran demanda desde España y varias ciudades de Europa en la venta oficial, rápidamente aparecieron las entradas de reventa. La más barata de 80 euros se consigue pagando entre 300 y 350 euros promedio. La más cara de 250 euros a 1200 euros. Estos tickets aparecen en un sitio web que se especializa en la reventa para conciertos y grandes espectáculos deportivos. Esas entradas en su mayoría serían de socios del Real Madrid, quienes fueron los primeros que pudieron comprar. A su vez en una web española de compra y venta de artículos usados, al no tener permitido publicar directamente las entradas, utilizan la trampa de publicar “vendo dos bolígrafos a 900 euros y de regalo te llevas dos entradas para el superclásico”.

Los tickets que se vendieron hasta el momento son electrónicos y deberán estar descargados en el teléfono celular. Esta es la única forma de ingresar ya que no tiene validez el papel impreso de las entradas. Una vez en la puerta de acceso, el móvil se pasará por un scanner que activará la apertura del molinete.

La seguridad. El gobierno español y la comunidad de Madrid están desde la semana pasada pendientes de este partido y la Policía Nacional con constantes reuniones. Se esperan 4000 efectivos afectados al operativo que no será diagramado únicamente para el domingo ya que desde el jueves en España es feriado por el día de la Constitución y que sumado al 8 de diciembre, hacen el fin de semana puente festivo más importante del año en la península. Por esto mismo habrá mucho movimiento turístico interno y Madrid recibirá a miles de personas. Por lo tanto se prevé un dispositivo de seguridad especial durante todos esos días en sitios de gran concentración de público como Plaza Mayor y Puerta del Sol, lugares emblemáticos de Madrid en los que también habrá hinchas de Boca y River, seguramente.

Para el día de la final, los organismos de seguridad diagramarán un esquema que será muy parecido al que utilizaron en la última final de Copa del Rey que disputaron Sevilla y Barcelona en el Wanda Metropolitano. Cada afición tendrá un punto de encuentro en distintos sectores de la ciudad, River al norte y Boca al Sur y desde allí los hinchas se desplazarán por una ruta ideada por la Policía. Ya hubo conversaciones entre los jefes de la Seguridad de Madrid y las peñas de ambos clubes en la capital española para acordar los lugares de reunión. También un pedido expreso: no se admitirá ningún tipo de pirotecnia.

Con respecto a la posible llegada de los barras, el programa Tribuna Segura que dirige Guillermo Madero, trasladará a nueve personas que se repartirán tareas entre ambos planteles. Traerán además una lista con 100 nombres que no podrán ingresar al estadio Santiago Bernabeu. Allí habrá un trabajo conjunto entre los organismos de los dos países en los accesos.

La llegada de los equipos a Madrid. Tanto River como Boca viajarán en vuelos charter. Boca será el primero en arribar al aeropuerto de Barajas, el miércoles por la tarde. En tanto que los de Gallardo modificaron su primer plan de viaje inicial que era viajar esta noche y llegarán a primera hora de la mañana del jueves, debido a que el entrenador prefirió trabajar un día más en Buenos Aires.

El plantel millonario se alojará en el Eurostar Tower, una de las famosas cuatro torres de Madrid, el mismo hotel que ocupa Lionel Messi con el Barcelona cuando juega en Madrid y en el que estuvo la Selección argentina en marzo. En tanto que Boca dormirá y comerá en el Eurostar Mirasierra.

Ambas concentraciones están a apenas 2,5 kilómetros de distancia. Al Bernabéu, River llegará en siete minutos y Boca en 10. Los trayectos más largos serán a los entrenamientos. Guillermo Barros Schelotto y sus jugadores deberán desplazarse 24 kilómetros hasta la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol, en donde se suele concentrar la Selección de España. En tanto que River trabajará a 8 km de su hotel, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ambos predios se encuentran aislados del público en general y es imposible poder espiar una práctica.

En algún momento del fin de semana, autoridades del gobierno argentino que se encuentran en Madrid dudaron de la realización del partido, ya que no se cerraba la contratación del avión de uno de los clubes y se insistía en los reclamos de protesta a la Conmebol. Sin embargo eso ya quedó atrás.

La expectativa en España. El español es tan futbolero como el argentino. Consume y respira fútbol todos los días. Solo en Madrid se publican dos diarios deportivos de alcance nacional. Por las tardes hay programas de fútbol y deportes en canales de aire. También se emite por abierto un canal deportivo 24 horas. Las cuatro radios más importantes transmiten fútbol y además hay una emisora especializada en deportes. En todos estos medios, desde la previa de la primera final que se habla del clásico argentino. Y ante los hechos de violencia que hicieron suspender la revancha, las imágenes que llegaban desde los alrededores del Monumental, se amplificaron. Es cierto que poco se sabe del fútbol en sí, es decir de los jugadores, de la forma en que preparan a sus equipos los directores técnicos; y que lo llamativo pasó a ser la “pasión desmedida”, el color, los barras o ultras o radicales como se los llama en España. En cuestión que la final llegue a disputarse en este país ha despertado mucho interés y buena parte de los que concurran al Bernabeu el domingo, serán locales. Es más, cuentan en los pasillos del Real Madrid que varios jugadores de su plantilla pidieron entradas para el partido pese a que tendrán que jugar en Huesca ese mismo domingo por la tarde.

