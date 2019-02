La gran marcha contra los tarifazos espera tener un eco en el Congreso

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Este jueves se convocó en Paraná a una importante movilización impulsada por los gremios y movimientos nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina. Fue una actividad organizada en vista a una gran marcha popular que se haría en marzo contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Entre otros referentes participó el secretario General de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky, quien dijo a AIM que el Congreso debería tomar la iniciativa para mitigar el daño a los ingresos de la gente.

Como parte de una serie de movilizaciones programadas en todo el país, este jueves se llevó adelante en la capital provincial una Marcha de las Antorchas en el marco del plan nacional de lucha contra el ajuste, la entrega y los tarifazos. Sindicatos y organizaciones sociales de toda la provincia convocaron como instancia previa a la gran movilización que se hará en Ciudad de Buenos Aires. El diputado nacional por Unión Ciudadana y secretario General de la CTA, Hugo Yasky, habló con esta Agencia y planteó que en “Entre Ríos se sufre el tarifazo a la par de los otros distritos del país”, y que la actividad de hoy será un eslabón en la convocatoria que realizan en conjunto con a otras organizaciones, las otras CTA, Camioneros y gremios afines. La idea es en marzo confluir a una gran marcha que llegue al Congreso para pedir “racionalidad a este aumento de las tarifas”, de modo tal de vincular esto “con el aumento de los salarios y los ingresos a los jubilados”, planteó.

Consultado por el escenario social tras conocerse el índice de precios al consumidor que se ubicó en enero en 2,9 por ciento, el dirigente sindical señaló que “el gobierno demuestra todos los días que la única variable que medianamente controla es la que está más alejadas de las necesidades de nuestro pueblo. Lo único que controlan es satisfacer la voracidad de los grupos poderosos vinculadas a la actividad energética y financiera que nunca están conformes y siempre piden más. La inflación que se acaba de conocer demuestra que no están en condiciones de resolver el gravísimo problema que es el deterioro del ingreso de los argentinos. Estos índices de inflación inevitablemente van a presionar sobre el dólar con lo cual esta estabilidad que hoy tenemos va a ser totalmente efímera. No hay banda de flotación que aguante una inflación de casi 3 puntos todos los meses. Y está claro que lo que habían anunciado que la inflación paulatinamente iba a decrecer no se cumple. Nada de lo que el gobierno anuncia expectativas favorables para la población se cumple. Y cuando se vean los índices de pobreza actualizados, va a quedar claro que en la Argentina estamos viviendo una verdadera catástrofe porque van a ser demoledores”.

Por último, a la hora de las propuesta, el legislador insistió en que “hay que intentar que el Congreso de la Nación, con todos los bloques, sea capaz de encontrar en el tema tarifario, jubilaciones y despidos, propuestas que permitan que se siga deteriorando la situación social y productiva del país. No podemos llegar a las elecciones con un país en carne viva en términos sociales. Habría que encontrar una forma de mitigar los daños que se están produciendo”.