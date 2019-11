La iglesia pide consenso social para la minería

Print This Post

El Arzobispado de Mendoza sorprendió pidiendo a las autoridades que escuchen todas las voces antes de avanzar en el proyecto minero de Hierro Indio. Tras las repercusiones por esta movida, el vocero del organismo eclesiástico, Marcelo De Benedictis, dio precisiones sobre la postura.

Ya en medio del tratamiento del informe ambiental y con consenso legislativo para ser aprobado, llegó una carta del Arzobispado que sorprendió a los legisladores.

En FM Vos (94.5), el vocero explicó que “el arzobispo envió esa carta al presidente de la Cámara del Senado y a los responsables de cada bloque, fue un aporte para que sean escuchadas todas las voces ante este o cualquier proyecto, todos los protagonistas, y que sean escuchados los habitantes del lugar, no solo informes técnicos, saber qué quieren para su propio lugar y sus hijos”.

De Benedictis agregó que “no es una actitud opositora sino que tengamos en cuenta a todos, que no sea una sola mirada la que se tenga en cuenta; el conjunto de voces puede ayudar a tener un mejor proyecto sin los daños que pueden ocasionarse; el mundo está atravesando este cambio climático muy preocupante y, a un nivel muy regional, la escasez de agua, por eso escuchémonos todos”.

Ante la carta, legisladores respondieron que el momento de oponerse fue la audiencia pública. “Sabemos que en Mendoza la minería es un tema delicado, sabemos los límites de la matriz productiva de la provincia. A la audiencia pública van los que están involucrados, pero no está mal advertir que sean escuchados todos y preguntar si participaron todos”, dijo De Benedictis, para luego agregar que “después nos lamentamos porque no escuchamos a todos, por qué esta revuelta. Una Argentina que quiere crecer en paz y unidad tiene que escuchar, no descalificar tan rápido, la palabra del arzobispo quiere sumar al debate y a la mejor decisión en un tema sensible”.

