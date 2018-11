La importancia del rabanito

Print This Post

Por casualidad, ¿has escuchado o empleado la expresión me importa un rábano? Usamos esta expresión cuando queremos indicar que algo no nos importa ni poquito. El empleo de esta expresión también se usa junto a un comino, un pepino, entre otras. Pero ¿por qué? Lo primero que pensamos y lo lógico, es que se debe a que esa fruta, especia u objeto que le sigue a la frase me importa un… carece de valor. Pero qué si te digo que, en el caso del rábano, estamos ante una verdura con un alto valor alimenticio y una alta versatilidad en la cocina. Pues sí, lo que quiero transmitirte hoy es que, el rábano sí importa y mucho.

Variedades de rábano

Los rábanos pertenecen a la familia de las crucíferas, conocidas también como verduras de invierno, y comparten esta clasificación junto a las coles, la rúcula, el brócoli y otras hierbas.

El rábano se trata de una verdura de raíz, de sabor picante o dulce según su variedad. Puede ser de forma alargada (más parecido a una zanahoria), cilíndrica o esférica. Se encuentran en colores blanco, morado, rojo o negro, siendo estos dos últimos los que mayores propiedades nutricionales poseen.

Propiedades nutricionales del rábano

Al consumir rábanos estás nutriendo a tu organismo de vitaminas C, A, E, y B; así como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, manganeso, selenio, ácido fólico, fibra y carbohidratos.

El rábano tiene un alto contenido en agua y un bajo aporte calórico (20 calorías por cada 100 gr), lo que lo hace ideal en dietas para bajar de peso o de mantenimiento.

Lo mejor y más importante del rábano son sus beneficios y propiedades para la salud, entre ellos:

Ayuda a descongestionar y desintoxicar el hígado y la vesícula biliar, al mismo tiempo que mejora su funcionamiento.

Incrementa la flora intestinal, favoreciendo la digestión y neutralizando las bacterias perjudiciales para la salud, responsables de gases y pesadez.

Aumenta la producción de orina, mejora la inflamación y sensación de ardor al orinar. Es ideal en casos de infecciones en los riñones.

Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ayuda a regular la presión arterial.

Es importante en el tratamiento en muchos tipos de cáncer, entre ellos, de colon, riñón, intestino y cáncer bucal. Gracias a su alto contenido en antioxidantes, tiene un gran impacto en las células cancerosas, causando en muchos casos muerte celular e impidiendo su reproducción.

Disminuyen la producción de hormonas en la tiroides convirtiéndolo en un aliado para el control del hipertiroidismo.

Adicionalmente, son refrescantes y ayudan a disminuir la temperatura corporal, en casos de fiebre o para esos días calurosos.

Usos del rábano en la cocina

Después de leer todos estos beneficios, estoy segura que querrás saber cómo consumirlo e incorporarlo en tu alimentación.

Mi respuesta inmediata es, así mismo, crudo. Esta es la mejor forma y en la que aprovecharás todas sus propiedades, a la vez que disfrutarás de su textura crujiente y sabor picante. A mí me encanta incluirlo en ensaladas como esta de atún a la parrilla y rábano, o esta ensalada fresca primaveral. Puedes cortarlos en láminas, en tiras finas, en cuadritos o rallarlo. Adicionalmente puedes emplearlo en crudo para preparar salsas, las cuales tendrán un toque picante ideal para acompañar infinidad de platos. Desde otros vegetales salteados, al vapor o asados, por ejemplo, hasta platos de carne, aves o mariscos.

Pero también puedes consumir el rábano cocido, salteado sólo o junto con otros vegetales, asado al horno, en guisos, o al vapor, consiguiendo así suavizar un poco su sabor y su textura.

Y si tienes la suerte de tener unos rábanos con todo y sus hojas, puedes aprovecharlas también, y cocinarlas como cocinarías la espinaca.

Como ves, el rábano sí importa, y tiene muchísimas propiedades para la salud, así como aplicaciones en la cocina.

Fuente: este post proviene de Judith Hoy