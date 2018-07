Incertidumbre sobre la continuidad de Messi en  la Selección

Connect on Linked in

“Es increíble pero no se da. Evidentemente tiene que ser así”. Desconsolado, así se retiró Lionel Messi del estadio Metlife de Nueva Jersey después de perder la última final de Copa América frente a Chile. Allí mismo renunció a la Selección, pero después revirtió su decisión.

Y luego de la eliminación de Argentina ante Francia por los octavos de final de Rusia 2018, el capitán albiceleste no emitió palabra ni ante la prensa ni en las redes sociales.

Con 31 años y una mochila de frustraciones a cuestas, el rosarino reflexiona y define si continuará defendiendo la celeste y blanca. Pero antes de que se definiera la llave en Kazán contra los galos, tenía decidido algo: no hacer declaraciones por las que se pudiera arrepentir.

“Fueron cuatro finales las que me tocó perder, tres seguidas. Es una lástima porque lo intentamos, lo buscamos. Se terminó para mí la Selección. No es para mí. Era lo que más deseaba y no se me dio, pero ya está”. Desgarrado, Messi se marchó de Estados Unidos luego de perder la Copa América Centenario con la cabeza hirviendo y sin energías. Y la actual situación se puede asemejar a aquel momento.

Dejar de intentar ser campeón con la Selección fue lo primero que se le cruzó por la cabeza en el vestuario en el que todavía mandaba Gerardo Martino. “Y encima me tocó errar el penal a mí”, se estigmatizó luego de fallar en la serie ante Chile. Hoy, dos años más tarde, en su mente todavía está latente el tiro desde los 12 pasos fallado en el debut ante Islandia en el Mundial, que pudo haber cambiado el camino de la Albiceleste.

“Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina pero es así. Me voy sin poder conseguirlo”, declaró el 10 nacional en 2016. ¿Juntará ganas para ir por la gloria en Qatar 2022?

Mientras los dirigentes de la AFA intentan convencer a Jorge Sampaoli de que cese su mandato al frente del combinado nacional, Messi se replantea su situación y pronto dirá si estará disponible para la Copa América del año que viene en Brasil.

Uno de sus laderos, Javier Mascherano, se retiró. Otro, como Sergio Agüero, anunció que está dispuesto a seguir. Messi, entre uno y otro.