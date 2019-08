La izquierda llama a superar el piso proscriptivo

Connect on Linked in

El precandidato a diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Entre Ríos, Federico De Marchi, instó a los ciudadanos a votar a Manuela Castañeira en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). “Es muy importante que una mujer, que integra el movimiento de mujeres y representa a la juventud anticapitalista, esté en el debate presidencial”, afirmó a AIM.

De Marchi es el primer precandidato a diputado que se presenta en la historia del MAS en Entre Ríos, junto a Luís Rojas, quien es precandidato a senador nacional.

El objetivo en estas Paso “es pasar el piso proscriptivo del 1,5 por ciento, para que Manuela, quien es una mujer que es parte del movimiento de mujeres y representa a la juventud anticapitalista, esté en el debate presidencial”, afirmó a esta Agencia el precandidato, quien llamó a los trabajadores, las mujeres y a la juventud a acompañar con su voto el domingo a la propuesta del Mas.

Al respecto, el estudiante de Filosofía explicó que desde la fuerza se promueve un cambio de perspectiva sobre desde dónde se dirige la política: “Entendemos que la política debe ser realizada desde los trabajadores y a favor de sus intereses, por eso, por ejemplo, sostenemos consignas como el no pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que esos recursos sean dirigidos a inversiones productivas, en vez de que sirvan para el negocio financiero”.

Además, contó que si acceden a un escaño en el Congreso se enfrentarán a cualquier proyecto de Ley antiobrero que pueda intentar imponer los partidos hegemónicos como las Reformas laboral o previsional, pero subrayó que el principal objetivo de los partidos de la izquierda trotskista es utilizar esas instituciones -del Estado burgués- “como tribuna de los conflictos y luchas populares, sin hacerles creer a los trabajadores que desde esos lugares se van a resolver sus problemas”.

“Queremos intervenir en esta elección con una mirada de izquierda de la sociedad”

Castañeira es socióloga, militante feminista, de izquierda y del interior del país, más precisamente, de Entre Ríos. La precandidata del Nuevo MAS explicó a esta Agencia que quieren “intervenir en esta elección con una mirada desde la izquierda de la sociedad, de la política no tradicional”.

En ese sentido, indicó que el Nuevo MAS busca “trasmitir una mirada para resolver la gran crisis que atraviesa el país desde un punto de vista de los trabajadores y trabajadoras”.

“Vemos que en esta crisis el mensaje que da el macrismo es de un capitalismo neoliberal campante (con una intención de imponer más ajuste y flexibilización laboral) que el ‘fernandizmo’ (que no es más el kirchnerismo, sino que es una propuesta más conservadora) replicaría, porque no tiene un programa alternativo en este momento y eso genera una crisis en su campaña, porque dice que no romperá con el FMI, que no pondrá retenciones al agro, que mantendrá superávit fiscal y que hay que seguir devaluando y congelamiento de salario. Alberto Fernández no propone medidas claras en favor de los trabajadores y nosotros queremos intervenir en ese debate con medidas y un plan económico que revolucione la política y la economía y ponga en el centro a los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó la sociologa.

En ese sentido, adelantó que las primeras medidas de gobierno que ejecutarían serían “la reincorporación de los despedidos bajo el macrismo (públicos y privados), la eliminación del IVA y del impuesto a las ganancias (al salario) y que los fondos salgan de los grandes capitales del campo, las finanzas, las industrias y el no pago a la deuda externa”.