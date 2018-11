Print This Post

Luego de la confirmación de que el cuerpo aparecido el sábado pasado en el hotel alojamiento de Floresta era del periodista desaparecido Martín Licata comenzó la investigación para esclarecer lo ocurrido con un eje principal: Determinar la identidad de la misteriosa mujer que ingresó con la víctima al albergue transitorio y dos horas después se retiró sola, dejando el cadáver del joven cronista en la habitación.

Este jueves desde muy temprano en la Fiscalía tres, a cargo del doctor Marcelo Roma, se intensificó el trabajo. Los investigadores estuvieron solicitando y analizando distintas grabaciones de imágenes de video de la zona. En el hotel “Obsession”, donde ocurrió el crimen, según se pudo corroborar con los empleados del lugar que algunas cámaras no funcionan y las que si lo hacen, no graban. Por lo tanto no hay un registro fílmico de los pasillos del establecimiento.

El fiscal recibió a primera hora por parte de su colega de la fiscalía cinco, Cesar Troncoso, la causa que se había iniciado por búsqueda de paradero. Allí constan, entre otros datos, la declaración de la conserje que estaba trabajando al momento del deceso. Según ella, la chica se fue rápidamente y señaló que antes de retirarse alcanzó a decir “mi novio se quedó duchándose”. Al ser la única testigo presencial de la huida su testimonio no se puede contrastar con otros.

Además se está intentando reconstruir las horas previas al hecho. Mónica, la madre de Licata, había declarado durante la búsqueda de su hijo que se había ido de su casa a las nueve de la mañana. Sin embargo, la empleada del hotel señaló ante la justicia que la pareja ingresó a las 11.30. Existe una ventana de más de dos horas en la que no hay una certeza del trayecto del periodista.

“Estamos trabajando a full sobre el teléfono de la víctima. Creemos que se lo llevó la chica que estuvo con él. Si bien todavía el aparato no apareció podemos usar la tecnología para saber por dónde estuvo y hasta recuperar algunos mensajes y registros de llamadas”, señalaron los investigadores.

Durante los días en los que se lo buscaba el teléfono por momentos estuvo encendido. Según la familia, existió algún tipo de actividad como por ejemplo la respuesta a un llamado, aunque del otro lado nadie habló.

Más allá de la identidad de la mujer hay otra gran duda que aún no puede despejarse: ¿Licata y la chica tenían una relación previa o fue algo casual? Para intentar conocer la respuesta se están llevando a cabo pesquisas que tienen que ver con las redes sociales. Es clave para los investigadores saber si se comunicó con alguien o si frecuentaba a alguna mujer.

En cuanto a la principal hipótesis de lo ocurrido, sigue orientada a que se habría tratado de un juego sexual que superó los límites. “Por haber encontrado el cuerpo atado con muchas medias que se llevaron especialmente para hacer eso y por las condiciones en las que se encontró el cadáver creemos que estamos ante una práctica denominada asfixiofilia. Es decir estrangular a una persona durante el acto sexual”, señalaron fuentes de la investigación.

En tanto, en el segundo piso del edificio de la calle Alberdi, donde vivía Licata, todo es desolación y tristeza. Pero también mucha preocupación por que la investigación se lleve con celeridad.

“Gracias por preguntar. Estamos interiorizándonos en la causa. Cuando tengamos más precisiones vamos a sacar un comunicado o convocar a la prensa. Les agradecemos el interés”, respondió un familiar muy cercano que prefiere, en este momento de shock, no ser nombrado.