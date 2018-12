La Justicia volviÃ³ a ordenar la detenciÃ³n de Rodrigo Eguillor

Print This Post

La Justicia volvió a ordenar la detención de Rodrigo Eguillor, esta vez en el marco de la causa por abuso sexual que existe en su contra y que se inició el pasado 16 de noviembre. Una vez que se produzca el arresto, el joven, hijo de la fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro, será trasladado a la alcaidía Roberto Pettinato, en La Plata. Así lo indica la orden que firmó ayer el juez Carlos Bruniard.

Eguillor ya había sido detenido la semana pasada cuando declaraba ante la fiscal Verónica Pérez, a cargo de la UFI de Esteban Echeverría, en el marco de una segunda denuncia que una mujer radicó en su contra por hostigamiento.

Durante esa declaración Eguillor tuvo una actitud desafiante con la fiscal y esta pidió la inmediata detención. La fiscalía tiene en su poder la causa por hostigamiento, por la que al joven ya lo habían notificado sobre la prohibición que existía sobre él para acercarse a la denunciante y molestarla.

La Justicia investiga a Eguillor por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual a una joven de 22 años en un departamento del barrio porteño de San Telmo. Por eso motivo el juez Bruniard, a cargo de la causa, le prohibió salir del país. El magistrado también le dictó la restricción de acercamiento a la víctima.

La denuncia fue realizada en la Fiscalía Criminal y Correccional N°22 a cargo del fiscal Eduardo Cubría por la joven de 22 años que contó que el pasado 15 de noviembre el chico la obligó a tener sexo con ella, sin preservativo, en un departamento ubicado en la avenida Independencia.

La situación habría originado una discusión, en el que la joven pidió a Eguillor que la deje irse del lugar, pero éste le contestó que tenían que esperar a un amigo para darle la llave. De acuerdo a la denuncia y a las amigas de la joven, que relataron el caso por las redes sociales, la joven intentó escaparse por el balcón, pero en ese momento el acusado la tomó del cuello y la introdujo en el departamento y la violó.

Sin embargo, el joven hizo un relato en el que asegura que salvó a la joven de quitarse la vida, ya que se quería tirar por el balcón, luego de tener sexo con él en reiteradas ocasiones. “La salvé. Ustedes me están acusando de algo y la policía me decía ‘flaco, vos sos un héroe’. La salvé, la saqué del balcón. Si yo no estaba ahí, la mina moría”, sostuvo el joven en su descargo a través de un video difundido en Instagram.