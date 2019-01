La lluvia hizo bajar 30,3 por ciento la demanda de energía

Print This Post

En la agobiante jornada del 2 de enero la distribuidora de energía Enersa registró un pico de 775,5 MW de consumo eléctrico, según indicó a AIM. En tanto la siguiente jornada cuando se produjeron las precipitaciones y descenso brusco de la temperatura, la demanda fue de 540,5 MW.

La información suministrada por Energía de Entre Ríos S.A. a esta Agencia señaló que el pasado miércoles 2 de enero, a las 14:35, se registró un pico de 775,7 MW de consumo de corriente eléctrica, mientras que el jueves 3 de enero, “antes de la lluvia y la consiguiente disminución de la temperatura, la demanda máxima de dicho día bajó considerablemente”. En esta oportunidad fue de 540,5 MW, resgistrada a la hora 00:07.

De este modo, según los cálculos, la baja de la temperatura tuvo un impacto del 30,3 por ciento de disminución en el consumo energético.

Enersa también indicó que el récord histórico de consumo de energía eléctrica continúa siendo el del 7 de febrero de 2018, con 854,7 MW registrados a las 14:38. Esta cifra, se indicó, aún no ha sido superada en lo que va de la temporada estival.

Clima cambiante

Por otra parte, Defensa Civil informó que el pronóstico extendido para los próximos días indica que para este sábado 5 de enero continuarán las temperatura agradable, con mínimas de 16° y 17° y máximas de 29° y 31°. Pero ya el domingo comenzará a cambiar el clima, con inestabilidad y alto porcentaje de la humedad.

Ya para el lunes se espera un clima muy húmedo e inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad. Se prevé mejoramientos parciales y temporales, con una temperatura mínima pronosticada entre 22° y 23°, con una sensación térmica de 23° a 24° C y unas máximas entre 27° y 32° C, con térmicas de 30° a 35° C.