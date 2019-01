Print This Post

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para la capital entrerriana y otros puntos de Entre Ríos se esperan para los próximos días lluvias y tormentas. El pronóstico del tiempo no es muy alentador pero para el fin de semana comenzaría a mejorar. Por ello, AIM resumió algunas recomendaciones que brinda la filial que funciona en la capital provincial de la Cruz Roja Argentina, sobre qué hacer y a quienes acudir ante casos de emergencia. Recordaron que lo más importante es no salir de casa en caso de no ser necesario.

Para este miércoles, el organismo nacional indicó que se esperan lluvias y tormentas sobre Paraná. El día comenzaría con mal tiempo y seguiría de la misma manera durante toda la jornada. La mínima esperada es de 24° y la máxima de 33°.

En tanto, el jueves será similar. Para la mañana se pronostican tormentas aisladas que cesarían a la tarde. La mínima de este día sería de 23° y la máxima e 32°.

Por último, si bien el viernes estaría nublado, las lluvias no se harían presentes.

Qué hacer ante una tormenta

La Cruz Roja de Paraná informó que hacer durante una tormenta. Lo más importantes es no salir de casa en caso de no ser necesario.

Asimismo, es necesario que se mantenga la calma y si es necesario solicitar ayuda, comunicarse con los números de emergencias:

– 911 Policía Y Bomberos Zapadores

– 107 Emergencias Médicas

– 103 Defensa Civil

– 147 Atención al vecino

– (0343) 4226999 Bomberos Voluntarios de Paraná

En tanto, explicaron que si vas a circular se lo debe hacer con mucha precaución en arterias de Paraná como por ejemplo: Misiones, La Rioja, Andrés Pazos, Rosario Del Tala, Avenida Almafuerte (zona Hipódromo), San Luis, Salta, Urquiza, Avenida Ramírez, Laurencena, Zona Thompson, Zona bajada grande, entre otras zonas. En Colonia Avellaneda: Precaución en Av. Constituyente.

De la misma manera recomiendan estar atentos a los medios informativos locales y al servicio meteorológico.

Otras recomendaciones

Informarse sobre qué hacer con los electrodomésticos durante una tormenta eléctrica

Elegir un lugar seguro de la casa para reunir a la familia durante una tormenta fuerte. Este lugar debe estar lejos de ventanas, tragaluces y puertas de vidrio que se puedan romper con el viento o granizo.

Se deben mantener los árboles y arbustos en condiciones, para evitar problemas en caso de fuertes tormentas. Eliminar las ramas dañadas.

Tener a mano elementos de primeros auxilios.

Preparar artículos que puedas necesitar durante la emergencia (velas, linternas, etc.).

En Paraná

Para solicitar ayuda se pueden comunicar al 103.

– Inspecciona tu casa y observa si hay cables de electricidad sueltos.

– Si vas a circular con tu automóvil, hacelo con mucha precaución. No te olvides del cinturón de seguridad, las luces bajas encendidas y aumentar las distancias de frenado. Evitar circular por calles que se encuentran con gran cantidad de agua acumulada, seamos solidarios con los vecinos.

– En la vía pública, prestá atención que no haya cables caídos en el suelo, postes, materiales cortantes o bocas de tormentas abiertas. De ser necesario comunícate con la empresa que presta el servicio o al centro de atención al vecino de Paraná (Línea 147).

– No manipules los electrodomésticos sin antes revisar que dichos aparatos estén secos.

– No perder la comunicación habitual con los familiares.