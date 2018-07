La luz neoliberal

Print This Post

Los aumentos de la energía dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri son óptimos para los intereses de su grupo de amigos, porque combinan los intereses del Estado con los personales.

Posiblemente la única nube en el cielo despejado de los negocios sea la necesidad de hacerlos rápido, antes de que la situación estalle y la defraudación que reemplazó la esperanza inicial caliente el ambiente demasiado.

Por ejemplo, John Lewis y Marcelo Midlin, que poseen enormes extensiones en la Patagonia, donde Macri es admitido veces, a diferencia de muchos otros argentinos, para pasar sus frecuentes vacaciones, compraron Petrobrás por U$A 900 millones, y Nicolás Caputo, ex ministro y ahora presidente del Banco Central, se convirtió en el segundo proveedor de Energía a través de Central Puerto.

Caputo, como varios otros especuladores macristas encaramados en cargos públicos, atiende sus negocios de bolsa desde ambos lados del mostrador.

Caputo es un miembro destacado del club de amigos. Tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), que es la segunda generadora del país. Caputo maneja sus intereses personales con comodidad desde las empresas y desde el gobierno en la petrolera Total, en la Central Puerto (ex Segba), en Hidroeléctrica Piedra del Águila, la Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, en Edesur y en Ecogas.

El presidente de Sadesa, empresa de Caputo, es Miguel Reca, un ex ejecutivo de Merry Linch, amigo de Macri.

Pampa Energía S.A., la empresa de energía más grande del país, es presidida por Marcelo Mindlin y controlada por Joe Lewis, el millonario inglés que valló los ingresos al Lago Escondido.

Luis Caputo, actual presidente del Banco Central, fue el encargado de negociar el acuerdo con los fondos buitres y gerenció Pampa Energía durante 10 años

Mindlin, compró Petrobrás Argentina y festejó la compra con Macri en la casa rosada.

Pampa Energía maneja la refinería en Bahía Blanca; la central térmica Genelba y la hidroeléctrica Pichi Picún Leufú así como varias plantas petroquímicas en Bahía Blanca y Santa Fe.

“Hoy un juramento, mañana una traición”

Las promesas de campaña de Cambiemos parecen ahora estar en un pasado remoto, elevadas al limbo por evaporación, porque las medidas reales del gobierno las han contradicho como solo Carlos Menem lo hizo cuando después de prometer salariazo y revolución productiva dijo cínicamente: “si les decía lo que iba hacer no me votaban”

Es conveniente repasar algunas,para hacerse una idea de la necesidad de creer más allá de la evidencia que tienen los votantes, y cuál ha sido el nivel intelectual de los votantes-

“Los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias”.

En lugar de eso, 100 mil trabajadores más pasaron a pagar este tributo luego de la suba del mínimo no imponible. Si se aprueba el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, el número será mayor.

-“Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos”. Desde que Macri asumió el gobierno, de los trabajos que prometió cuidar,se perdieron alrededor de 120.000

“Pobreza cero”. Bajo Macri, hay en la Argentina, si bien las fuenes difieren bastante, 12 millones de pobres más que antes.

“Plan para el primer empleo” El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley para rebajar los impuestos que pagan los empleadores de jóvenes entre 18 y 24 años, pero no avanzó en el Congreso.

“Boleta única” El oficialismo envió un proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara baja, pero fue frenado en el Senado y no se implementará en las elecciones legislativas de 2017.

-“Yo me comprometo a construir los 3 mil jardines de infantes que faltan”. Los jardines construidos y mejorados en 2016 y los presupuestados para 2017 están muy por debajo del promedio anual que se necesitaría para llegar a ese total.

Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado”. Si bien no hubo un plazo para cumplir esta promesa, hasta el momento no hay ningún proyecto de ley ni acción para la conformación de la agencia.

Tarifa para los amigos

La tarifa eléctrica aumentó en la Argentina desde que asumió el actual gobierno nacional entre 1000 y 1600 por ciento, según las jurisdicciones.

El argumento oficial es que estaban muy atrasadas y que es necesario pagar lo que se consume o usa, de acuerdo con la ortodoxia liberal propia de las empresas, que los ministros-empresarios aplican con naturalidad a los ciudadanos, en la convicción de que el país es una gran empresa, como si esa concepción fuera la racionalidad misma.

El resultado ha sido empresas quebradas por no poder pagar la energía, que viene gravada con numerosos impuestos, comercios cerrados por la misma razón, emprendimientos que no se lanzan porque de entrada la ecuación económica no es viable.

El precio de la electricidad es muy variable de país a país y de región a región dentro del mismo país, de acuerdo con el combustible que se use para producirla, de los subsidios, de las regulaciones, del clima, entre muchos otros factores.

Subsidio populista, tarifa realista

En 2006, en la Argentina el precio promedio, fuertemente subsidiado, era de 3,1 centavos de dólar por kilovatio-hora, pero de 0.86 centavos en Buenos Aires

En junio de 2013 esos precios eran de 19,13 centavos de dólar en Concordia, junto a la represa de Salto Grande, y 5,31 en Buenos Aires, a 430 kilómetros de la represa.

En 2016 el precio del kilovatio-hora en Australia era de 6,1 centavos de dólar; 29 en Bélgica; 6,5 en Canadá; 4 en China; 12 en Brasil; cero en los Emiratos Arabes; de 2 a 9 centavos de dólar por kilovatio-hora en Egipto; 20 en Japón; 0,3 en Kuwait; entre 2 y 14 en Rusia

Cuando el entonces ministro Juan José Aranguren decidió iniciar el aumento de tarifas y quita de subsidios había solo cuatro países en el mundo con tarifas más bajas que la Argentina. Su primer aumento fue del 400% y pareció enorme, no por los valores absolutos a que llegaba sino por la diferencia con los valores de que partía. Pero lo peor estaba por venir. Los sucecivos aumentos”gradualistas” llegaron al 1600% con la promesa de otro tanto para un futuro próximo, porque según el gobierno las tarifas apenas cubren ahora la mitad del costo de generación.

La energía

La electricidad se produce en centrales eléctricas, que transforman una forma cualquiera de energía en electricidad. Puede ser la energía mecánica de una caída de agua en las centrales hidroeléctricas, la combustión de fuel oil o gas natural en las centrales térmicas, la combustión del carbón o la fisión del núcleo de elementos radicativos en las centrales nucleares.

Esta es la más poderosa forma de energía conocida hasta ahora, pero su uso ha tropezado con inconvenientes de los que Chernobyl y Fuushima son ejemplos.

La energía nuclear es la más reciente descubierta por el hombre, pero la más antigua y esencial en el universo. Toda la energía que usamos, incluida la de nuestro cuerpo, tuvo origen en las reacciones nucleares del centro del sol en la reacción que consiste en transformar hidrógeno en helio.

Represas

La energía hidroeléctrica implica la construcción de costosas represas en ríos de llanura, que implican modificaciones ambientales y hasta climáticas y riesgos sísmicos. Pero no es contaminante y salvo períodos de bajante excepcionales, es constante y segura.

La energía hidroeléctrica puede generar un impacto ambiental si no está bien adaptada al río en el cual se construye. Una central hidroeléctrica puede tener un gran impacto ambiental produciendo una alteración en el ambiente de un río y afectando la fauna y flora de una zona.

En la Argentina hay recursos hidroeléctricos reconocidos para producir más de la mitad de la generación actual total, pero las represas en uso producen poco más del cuatro por ciento. En su desarrollo máximo, no alcanzaría a satisfacer la mitad de la demanda. En Costa Rica el 81 por ciento de la energía usada en hidroeléctrica, el 10% geotérmica y 7,7 por ciento es térmica, es decir, mediante usinas alimentadas con fuel oil.

Datos del mundo

En 2016, el ingeniero especialista Álvaro Bengoa Legorburu diferenció los países del mundo según el precio de la electricidad que pagaban los usuarios

Alemania y Australia ocupan las primeras posiciones con un precio entre 25 y 30 ct€/KWh

Un segundo grupo integrado por Japón, España, Italia y Reino Unido con un precio comprendido entre 20 y 25 ct€/KWh

Un tercer grupo formado por Francia y México con un precio comprendido entre 10 y 20 ct€/KWh.

Y finalmente el grupo de países con precios de electricidad más bajos formado por EEUU, Canadá, China, Rusia e India por debajo de 10 ct.€/Kwh.

La diferencia porcentual entre precios extremos es del 329%, es decir la energía eléctrica para un consumidor doméstico en Alemania es 4,3 veces superior que en India, y en torno a 3 veces superior que en Canadá y EEUU. Si bien la renta per cápita en India es muy inferior a la de Alemania, en el caso de EEUU y Canadá hablamos de economías comparables en renta per cápita.

En general en los principales países europeos el precio de la electricidad es particularmente alto. Principalmente por la escasez de recursos energéticos propios como petróleo y gas natural, así como a causa de las políticas energéticas para fomentar el uso de las energías renovables, de reducir el uso de la energía nuclear y de la procedente de fuentes generadoras de CO2, y los impuestos. Francia es la excepción, con precios sensiblemente más bajos y predominio de la energía nuclear en su mix de producción.

Australia se encuentra a la cabeza de la tabla de precios, con un incremento espectacular de los precios desde el año 2009 de un 40%, justificable en parte pero no totalmente por el fortalecimiento de su moneda.

Japón también presenta unos precios de electricidad extremadamente altos, si bien se trata de un país eminentemente nuclear, desde el accidente de Fukushima en 2011 ha reducido la participación de la energía nuclear en el mix energético hasta el 1por ciento, a cambio de la energía térmica.

España también se encuentra entre los países con el precio de electricidad más caro pero por el contrario se sitúa a la cabeza en el uso de energías renovables en la generación de energía eléctrica, con un 40 por ciento del mix procedente de fuentes renovables, solamente superado por Canadá con un 63 por ciento y seguido de lejos por Alemania con un 23 por ciento.

Canadá es un caso particular al presentar uno de los precios de la electricidad más bajos con el mayor porcentaje de renovables. Esto se debe a la importancia de la energía de origen hidroeléctrico en su mix con un 60 por ciento del total, debido a la gran abundancia de este recurso y el bajo coste marginal de esta tecnología.

Estados Unidos también presenta unos precios reducidos de electricidad, si bien en este caso la tecnología preponderante es la térmica procedente principalmente del carbón y del gas, dos recursos energéticos abundantes.

Finalmente indicar los bajos precios de la energía eléctrica en China e India. China tiene un precio regulado y su procedencia es fundamentalmente del carbón. En India también predomina la energía eléctrica de origen térmico.

Igualmente en Rusia destacan los bajos precios, también se trata de precios regulados con procedencia mayoritaria de gas natural, importante recurso natural propio, seguido de hidroeléctrica, nuclear y carbón.

De la Redacción de AIM.