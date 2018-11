La mala educación de la no política

Print This Post

La Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto que establece la creación de la Unicaba, con 34 votos del oficialismo a favor, en un contexto de la Legislatura vallada, cordones policiales y represión a los docentes. Su implementación implicará el desmantelamiento de 29 instituciones que vienen formando educadores de muchos ámbitos hace más de 100 años. “Todo proyecto político de gobierno realiza cambios en el sistema acorde a los sujetos que quieren formar. En este momento, los Institutos de Formación Docente se presentan como un obstáculo, puesto que no responden a la gestión y se centran en formar sujetos críticos”, dijeron a AIM desde AulaVereda.

“Esta ley surge de un análisis falaz que desconoce los problemas que atraviesan a la formación docente y a la educación en general. Su implementación implica el desmantelamiento de 29 instituciones que vienen formando educadores de muchos ámbitos hace más de 100 años. En este sentido, significa un fuerte recorte en educación y una pérdida de autonomía política para los institutos”, lamentaron a AIM desde la organización AulaVereda Almagro, un proyecto pedagógico de educación con niños y niñas que se originó en Almagro, Buenos Aires, y que hoy se aplica en numerosos barrios de capital y provincia.

Desde que se presentó el proyecto, en noviembre del año pasado, docentes y estudiantes “nos venimos juntando, debatiendo, reclamando y denunciando esta maniobra a través de asambleas y movilizaciones, porque consideramos que somos un actor clave en este debate, porque nos atraviesa de lleno como actuales y futuros profesionales.

Aún así, no hubo espacios de diálogo, y con toda la comunidad educativa en contra, la Unicaba fue aprobada”, agregaron.

“Todo proyecto político que toma el cargo de gobierno realiza cambios en el sistema educativo acorde a los sujetos que quieren formar. En este momento, los Institutos de Formación Docente se presentan como un obstáculo, puesto que no responden al gobierno y que se centran en formar sujetos críticos”, dijeron desde AulaVereda.

En ese sentido, “los profesorados cuentan con Espacios de Definición Institucional, que se definen en diálogo con las necesidades del contexto. Esta particularidad permite que cada profesorado sea único y pueda crear instancias de formación propias, políticas, acordes a su tiempo y espacio. En articulación con uno de esos espacios mantuvimos un intercambio permanente entre el Normal y el centro cultural para compartir los saberes propios de cada espacio. Estas instancias son las que el gobierno pretende eliminar con la Unicaba. Quieren una formación docente enlatada, que no se inscriba en su contexto, que no dialogue con espacios de construcción colectiva, que no eduque para la libertad ni para la emancipación. Por eso es tan importante para nosotros acompañar esta lucha, porque todo lo que pretenden borrar es la historia que queremos seguir construyendo”.

“Por la cercanía barrial y los horizontes compartidos Aula Vereda y el profesorado han compartido muchísimas instancias de formación recíproca. Los estudiantes observaron y desarrollaron diferentes intervenciones en el centro cultural gracias a haberse formado en un profesorado que da valor a los aprendizajes que pueden darse en espacios educativos comunitarios, autogestivos, militantes”, contaron a AIM desde el proyecto.

Por otra parte, la vocera del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Lucía Cancela, señaló a AIM que la Unicaba “crea una nueva política no pública exclusiva y a espaldas de todos”.

“Existe un constante ataque que hoy nos toca a nosotros como institutos terciarios y atraviesa a los distintos niveles de las comunidades educativas”, expresó la dirigente.