La mamÃ¡ de Cristina Kirchner estÃ¡ internada

La madre de la ex presidenta Cristina Kirchner, Ofelia Wilhelm, se encuentra internada hace poco más de un mes en el hospital Italiano de la ciudad de La Plata, afectada por un cáncer de endometrio.

Tanto en el hospital como en el entorno de la ex jefa de Estado guardan un total hermetismo sobre el estado de salud de Wilhelm y prefirieron no hacer comentarios ni difundir partes médicos. La mujer habría ingresado al hospital el pasado 8 de diciembre y desde ese entonces está acompañada por Gisella Fernández, hermana de la ex jefa de Estado.

Cristina Kirchner visita periódicamente a su mamá, generalmente por las noches. Según la agencia oficial de noticias Télam, anoche la ex mandataria estuvo en el hospital tras su regreso desde el sur, donde pasó Navidad y Año Nuevo junto a sus hijos, Máximo y Florencia, y sus nietos.

Wilhelm está siendo sometida a un tratamiento que incluye sesiones de kinesiología para aliviar los dolores. Está alojada en una sala individual. En 2017, había estado internada en el mismo sanatorio por una inflamación vesicular conocida como colecistitis.

En 2014, cuando CFK era presidente, su mamá había sido intervenida en dos oportunidades en el Sanatorio Otamendi: en enero le extirparon el útero y en mayo la operaron de la cadera.