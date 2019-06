La marca H&M llega a la Argentina en junio

Connect on Linked in

La marca sueca H&M debutará en la Argentina en el centro comercial Luján Walk Shopping Center, que abrirá sus puertas pasado mañana.

La cadena ofrecerá las prendas de su marca dentro del centro comercial The Luxury Outlet junto a otras firmas de indumentaria, cosméticos y accesorios, aunque no se trata de un desembarco oficial de la compañía sueca, como el que hizo en Chile o Uruguay. En la Argentina solo se venderán excedentes de stocks que no se pudieron colocar en otros mercados y,por el momento, no hay ningún plan para que H&M se instale con tiendas propias en el país.

Detrás de la operación, que fue anticipada por el diario BAE Negocios, se encuentra la firma del empresario Arturo Alacahan, que también tiene las licencias para el mercado argentino de New Balance, Joma y Speedo. “En el caso de H&M no tenemos la licencia de la marca, sino únicamente la autorización para la venta de sobrestock que les quedó de otros mercados. A esta mercadería se la compramos a mayoristas y lo importante es destacar que no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con lo que en la industria llamamos como ‘mantener la curva’, es decir tener todos los talles y tamaños”, explicó Alacahan.

Alacahan precisó que este tipo de acuerdos para la venta de sobrestock solo se aplica en mercados en los que una marca no tiene planes para instalarse en forma directa, lo que deja en claro que, al menos por ahora, la Argentina no aparece en el radar de H&M.

“Si funciona bien lo de Luján, la idea es replicar el modelo en otros lugares, así que no descartamos ir con los prendas de H&M en más locales. Hoy hay una oportunidad para este tipo de propuestas porque la gente busca precio”, precisó el empresario.

La historia

H&M nació en 1947 en Suecia como un local de ropa femenina que se llamaba Hennes. Más adelante, su fundador, Erling Persson, compró la tienda de caza y pesca Mauritz. Desde ese momento, pasa a llamarse Hennes & Mauritz, y de esa fórmula viene sus sigla.

En 1974, la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Estocolmo, y dos años después abrió su primer local fuera de los países escandinavos, en Londres. En 2013, H&M fundó su primera tienda en Chile concretando así su desembarco en el hemisferio sur.

La llegada de H&M se suma al reciente anuncio de la llegada oficial de Carter’s, la marca estadounidense de ropa para bebés. En las próximas semanas, abrirá en Córdoba y luego en La Plata, Rosario y Mar del Plata, según adelantó La Nación.