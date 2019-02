La Mesa de Enlace negociará con el Gobierno el Inmobiliario

Connect on Linked in

Este martes el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Balay, recibirá a la Mesa de Enlace de Entre Ríos para discutir el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), confirmó AIM. El campo espera que la suba oscile entre un 25 o un 30 por ciento (como máximo) y el gobierno apuesta a un incremento de un 36 por ciento.

El gobierno llamó sobre la hora y confirmó a los productores una audiencia. Pero la decisión del Ejecutivo de escuchar a los dirigentes agropecuarios no fue pura voluntad, sino que fue luego de una larga espera y ante el anuncio de la conferencia de prensa en la que la Mesa de Enlace iba a realizar una fuerte crítica a Bordet por la falta de respuestas y porque el gobernador excluyó de su mensaje a la actividad agropecuaria como principal actividad económica de la provincia, en el marco de la ausencia de políticas de estimulo para el sector.

En ese marco, la Mesa de Enlace se reunió en Paraná “para dialogar sobre el impuesto y Inmobiliario y ver qué se hará con la infraestructura y tuvimos una sorpresa; se comunicaron desde el gobierno y confirmaron la audiencia con Ballay, por lo que este martes, a las 18, nos atenderá el ministro”, indicó a esta Agencia el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía.

En ese sentido, el dirigente nacional precisó que las entidades que representan al sector acordaron “que el aumento no debería ser superior al 25 o 30 por ciento”, ya qe argumentó: “Esta postura no es una cuestión caprichosa sino que responde a que muchos de los productores quienes esgrimen que tienen dificultades para levantar las cosechas, que no tienen los caminos en condiciones (sabiendo que Vialidad está trabajando, pero no alcanza)”.

Al respecto, Guía apuntó que desde el sector entienden las necesidades del Estado pero “también hay que entender la situación de los productores, quienes vienen do dos cosechas que, prácticamente, fueron de quebranto, a lo que se suma que el arroz está un 30 por ciento de los rindes que podría tener (por los días nublados), la soja de segunda está muy complicada y hay pérdidas en los departamentos como La Paz, Gualeguay y Uruguay, donde se pide la emergencia”.

“El trigo fue bueno para recomponer un poco el quebranto pero los productores hoy no cuentan con la soja que habían proyectado (pérdida generada por las contingencias climáticas)”, remarcó Guía, quien agregó que “la mayoría de los lugares está muy compleja y por eso no pueden hablar de un aumento de un 36 por ciento como plantea el gobierno”.