La militancia de los niños y la hegemonía del adulto culposo

Greta Thunberg, la pequeña eco-activista sueca que debate con líderes mundiales, es foco de los medios del mundo, esta vez, por alzar la voz con un fuerte contenido emocional ante los líderes del mundo en la ONU. Al respecto, el especialista en Infancias, Jose Eduardo Machain, destacó a AIM “la genuina y sentida iniciativa de participación y compromiso de la joven y toda esta generación de niños y adolescentes del mundo que exigen mayor cuidado del ambiente, pero es inadmisible que el mundo adulto se monte sobre esos reclamos”.

Se trata de una paradoja, ya que “los adultos saben que el verdadero responsable de la crisis ambiental es un sistema hegemónico que requiere ser depredador de recursos naturales para subsistir, promoviendo modelos extractivistas en nuestros países subdesarrollados, y que solo es viable si logra consolidar una fabulosa transferencia de recursos desde nuestros paises pobres a los países ricos. La desigualdad de nuestros pueblos es condición necesaria para que ellos puedan mantener sus niveles de bienestar”, admitió el dirigente.

En ese sentido, remarcó a este Medio: “Es loable lo de Greta y los niños, pero los adultos que pretendan usufructuar las interpelaciones que esta generación nos hace sin poner en cuestión los verdaderos orígenes de los efectos de la crisis ambiental contemporánea, solo estarán calmando sus burguesas y adultas almas culposas”.

Greta está en condiciones de poder encabezar estas luchas, porque “proviene -afortunadamente para ella- de un país/zona del globo donde las necesidades básicas de la niñez y adolescencia están más que satisfechas, lo que le posibilita poder poner su energía y creatividad en problemáticas que para la inmensa mayoría del resto de niños son impensables; donde su horizonte está marcado por la oportunidad o no de comer, la oportunidad o no de educarse, la oportunidad o no de tener vacunas o curarse; en definitiva de la oportunidad o no de acceder a los mismos derechos de Greta y sus congéneres del primer mundo”.

Por ello, “el verdadero debate para revertir las crisis medioambientales, humanitarias, de olas migratorias donde mueren de a miles cotidianamente, o de guerras injustificables, es centrar el verdadero debate en una redistribución global de la riqueza, donde la igualdad de oportunidades sea para todos”, resaltó Machain.

“Que impulsar, fomentar o alentar la participación de niños en causas nobles, impostergables para la humanidad, sin el coraje de asumir las responsabilidades debidas como mundo adulto por las decisiones de ficticios consensos supuestamente democráticos, no habilite que las élites y beneficiarios del saqueo y la depredación puedan seguir enmascarando y postergando sus responsabilidades”, advirtió a AIM.