La Municipalidad intervino en un baldío que tenía yuyos descomunales

Producto de la falta de mantenimiento, personal de la comuna paranaense realizó tareas de poda y desmalezado en una propiedad en la que los pastizales alcanzaban “los nueve metros de alto”, se indicó en un parte oficial de prensa. El propietario fue intimado en reiteradas ocasiones, pero ante la respuesta negativa se actuó de oficio para permitir el ingreso del personal municipal, se indicó.

La Municipalidad de Paraná, a través del Juzgado de Faltas N° 3, intervino en un terreno de la ciudad ubicado en calle Blas Parera N° 694. Personal de la Dirección de Cuadrilla, Poda y Reposición realizó importantes trabajos debido al mal estado en que se encontraba la propiedad.

Ante las reiteradas intimaciones efectuadas y las denuncias de los vecinos de la zona, la Jueza de Faltas, Silvina García, actuó de oficio mediante la ordenanza N° 9.377 para habilitar al personal municipal a ingresar al terreno privado limpiarlo y dejarlo en condiciones, se detalló.

El director de Cuadrilla, Poda y Reposición, Diego Zaragoza, se refirió a este inconveniente y dijo: “Esto es un problema de vieja data. Es un terreno particular, al cual la Municipalidad no tiene acceso si no es con una orden de la Jueza para ingresar y cortar el pasto”, remarcó. De ese modo, el funcionario destacó que la Municipalidad intimó al propietario en diez oportunidades y aplicó las multas correspondientes. Asimismo, remarcó que “se cortó el pasto y al propietario del lugar se le cobra los gastos en el pago de las tasas municipales, por el trabajo realizado por el personal”.

El terreno tiene una superficie de 40 x 20 metros y estuvieron abocados una cuadrilla municipal de 15 trabajadores, con una retroexcavadora.