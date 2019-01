La policía británica da por concluida la búsqueda de Emiliano Sala

Print This Post

“Las posibilidades de supervivencia son extremadamente remotas”, se dijo en un comunicado de la fuerza de seguridad inglesa que anunció este jueves sobre las cuatro de la tarde que había tomado la “difícil decisión” de cerrar, después de tres días sin resultados, la operación de búsqueda del futbolista italo-argentino.

Eiliano Sala desaparecido en el canal de la Mancha desde el pasado lunes junto con David Ibbotson, el piloto de la avioneta en la que viajaba. “A pesar de los máximos esfuerzos (…), no hemos podido encontrar ningún rastro del avión, el piloto o el pasajero”, lamentó David Barker, el capitán de policía que dirige la investigación. Tras conocerse el fin de la operación policial, la familia del jugador de 28 años pidió con fuerza a las autoridades británicas que reanudaran sus labores de búsqueda, con el apoyo del Nantes, su exequipo, y varios de sus excompañeros de carrera, como el uruguayo Diego Rolán, actual delantero del Leganés.

“Tras revisar toda la información de la que disponemos sobre el asunto, (…) hemos tomado la difícil decisión de cerrar la búsqueda”, explicó en un comunicado David Barker, que coordina la alianza franco-británica que lleva a cabo la investigación desde el pasado lunes, después de que una avioneta monomotor de marca Piper Malibu, construida en 1984 y con matrícula N264DB, desapareciera de los radares del control aéreo a las 21:23 horas de la noche por un motivo aún desconocido mientras sobrevolaba las Islas de Guernsey, un territorio británico situado cerca de las costas francesas. “Las posibilidades de supervivencia son ahora extremadamente remotas”, aseguró el jefe de la investigación, tras consultar con las fuerzas de seguridad y los socorristas que barrieron durante tres días, con la ayuda de tres aviones, cinco helicópteros con cámaras infrarrojas, dos barcos salvavidas y varios pesqueros, la supuesta zona de la tragedia aérea.

El futbolista, recién fichado por el Cardiff City por 17 millones de euros, una cifra récord para el club galés, se había despedido de sus excompañeros del Nantes durante la jornada del lunes antes de poner rumbo a la ciudad de su nuevo equipo. Para ello, según se confirmó, Emiliano Sala embarcó en una avioneta privada que había sido fletada por Mark McKay, un agente de futbolistas cercano al jugador. La avioneta viajaba a 5.000 pies (1.500 metros) de altitud cuando el piloto solicitó descender al pasar por Guernsey, pero perdió contacto con el radar a 2.300 pies (700 metros), indicó la policía isleña. “Aunque ya no estamos buscando de forma activa, el incidente permanece abierto. Estaremos transmitiendo a todos los barcos y aeronaves en el área para estar al tanto de cualquier rastro del avión. Esto continuará indefinidamente”, prometió Barker, el también jefe del Puerto de Guernsey.

Para la familia del futbolista, la decisión de la policía británica de suspender la búsqueda de forma inmediata enfadó a sus principales integrantes. “Por favor no dejen de buscarlos”, urgió Horacio, el padre, desde Argentina. “Sé que están vivos y nos están esperando”, abundó entre lágrimas Romina, su hermana, en Cardiff, donde había viajado al conocerse la noticia. “Yo quiero que se haga todo lo posible, que Emiliano aparezca y que esté con todos nosotros lo antes posible”, insistió Martin Molteni, un amigo de Emiliano Sala. “Hasta que no se halle el cuerpo, habrá esperanza”, aseguró Valentin Rongier, el capitán del Nantes. “La búsqueda no se puede detener sin tener respuestas”, afirmó Diego Rolan, del Leganés y excompañero de Sala en el Burdeos. Nicolas Pallois, defensa del Nantes y la última persona que lo vio con vida porque lo llevó al aeropuerto, lanzó anoche una petición a través de las redes sociales en la que pedía el apoyo masivo de sus seguidores. El sindicato de los futbolistas franceses (UNFP) también pidió a las autoridades que reanuden la búsqueda. “Mis pensamientos están con la familia del piloto y el pasajero en estos momentos difíciles”, respondió David Barker. La Premier League anunció que se observará un minuto de silencio en homenaje a Sala y al piloto desaparecidos en todos los partidos de este fin de semana.

Fuente: El País de España