La premenopausia anticipada no disminuye la calidad de los óvulos

El agotamiento prematuro de la reserva ovárica -premenopausia prematura- no disminuye la calidad de los óvulos, a diferencia de lo que ocurre con la premenopausia natural, según un estudio publicado por investigadores estadounidenses en el último número de la revista Human Reproduction.

Según el estudio, los embriones derivados de los óvulos de estas mujeres tienen la misma capacidad de desarrollo in vitro, la misma tasa de aneuploidia (anomalías cromosómicas), y la misma probabilidad de dar lugar al nacimiento de un niño, en comparación con los óvulos procedentes de mujeres de la misma edad, con una reserva ovárica normal.

Estas nuevas observaciones confirman los resultados publicados hace un año por el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MarGen de Granada (España), en la revista Journal of Gynecology and Women’s Health. “Ambos estudios– señala Tesarik- coinciden en que los índices de baja reserva ovárica, basados en valores hormonales en la sangre y en el recuento de folículos ováricos realizado por un examen ecográfico, sólo informan sobre la cantidad de óvulos disponibles, pero no reflejan la calidad de cada uno de ellos”.

Según Tesarik, es un error rechazar la posibilidad de tratamiento por reproducción asistida de estas mujeres. “Hay que tener en cuenta que el número de óvulos obtenidos después de la estimulación hormonal de los ovarios será relativamente bajo y los mejores resultados en este grupo de pacientes se pueden alcanzar mediante protocolos estrictamente personalizados, hechos a la medida de cada paciente, como Care (Customized Assisted Reproduction Enhancement), desarrollado por la Clínica MarGen”.

Según el estudio publicado por el equipo de Jan Tesarik hace un año, la reproducción asistida es eficaz en mujeres de entre 32 y 40 años de edad, incluso si estas mujeres presentan índices de una reserva ovárica extremamente baja. “La reproducción asistida -señala Tesarik- no se debe desestimar en mujeres de menos de 40 años sobre la base de índices de baja reserva ovárica, tales como la concentración de la hormona antimulleriana en la sangre o el recuento de folículos ováricos, realizado por un examen ecográfico de la pelvis.

La menopausia “natural”, está precedida por un deterioro progresivo de la cantidad y la calidad de los óvulos persistentes en los ovarios. Para esta condición se utiliza a menudo el término “premenopausia”. Pero hay mujeres que entran en la menopausia de forma prematura y, por lo tanto su premenopausia ocurre también en las edades relativamente tempranas.

Fuente: MarGen.-