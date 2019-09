La propuesta viral para erradicar el uso de bolsas de plástico

Print This Post

Malena De Vita compartió su experiencia, invitando a todos a que lleven su propio tupper para colocar allí los alimentos que compren y de esa manera evitar el uso de bolsas plásticas.

“Hoy hice mi primera compra de milanesas SIN bolsitas ni folex ni nada que vaya directo a agrandar basurales. El carnicero me miró con cara rara”¿Cómo hacemos con el tupper?” y ponele la Tara le dije… creo que no se animó a decir que no ante el desafío y el broche final se lo dio él, poniendo sticker con el precio sin preguntar nada. ¡¡¡Vamos los comerciantes y compradores de Trevelin que se puede sin bolsitas!!!! Hacete tu kit de compras con táper y bolsa de tela y tenelo en el autooooo”, publicó la joven.

El mensaje se volvió viral y ya suma más de cinco mil compartidos.

https://www.noticiasambientales.com/