La Provincia decide intervenir en el conflicto de la Uner

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Desde el Gobierno Provincial se informó que realizarán gestiones ante la Nación para destrabar la situación presupuestaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), supo AIM. Se confirmó tras una reunión que mantenida con los decanos de las facultades donde el mandatario se comprometió a gestionar “reuniones a nivel nacional para encontrar puntos de convergencia. Qué piensan los gremios.

Según se informó a esta agencia, Bordet convocará a los legisladores entrerrianos para iniciar las gestiones necesarias para destrabar el conflicto. “Este es un momento donde la situación resulta complicada para las universidades, y una oportunidad para dialogar de varios temas que están en agenda y los de coyuntura que se incorporan e imponen un contenido de resolución rápida junto a las nuevas autoridades democráticamente electas

en cada facultad y en la universidad”, expresó el mandatario.

Durante el encuentro, las autoridades universitarias expusieron la problemática que la universidad nacional presenta en virtud de decisiones presupuestarias tomadas por el gobierno central, que impedirían darle continuidad al plan de obras y al programa de expansión de tecnicaturas hacia diferentes localidades entrerrianas, como así también de la situación del sector académico que se encuentra con medidas de fuerza.

En tanto, el rector de la Uner, Andrés Sabella, precisó: “Para nosostros ha sido una reunión muy satisfactoria, donde hemos podido trasmitir la preocupación que tenemos por la subejecución del presupuesto 2018 y también por la próxima presentación del presupuesto del año 2019”.

Recibimiento

Si bien dijo no estar enterada de la reunión, Sofía Sforza, del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), indicó a AIM que más allá de las gestiones de la Provincia, “la traba está puesta en el Gobierno Nacional que es además el que tiene que resolver la cuestión paritaria”. Al respecto y en el marco del plan de lucha, destacó que cada claustro lleva adelate sus reuniones particulares, cuyas posturas convergerán en la asamblea interclaustro, a llevarse a cabo mañana a las 16 en la Facultad de Ciencias de la Educación (Alameda de la Federación y Buenos Aires). “Si no hay una oferta por parte del Gobierno (Nacional) no hay mucho más que hacer que seguir con la protesta”, indicó Sforza.

Por su parte, Graciela Mingo, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), calificó de “bueno” el encuentro de Bordet con los decanos, con miras a la cuestión presupuestaria. “No solamente hay que ver lo que pasó sino también el modo en que el Gobierno (de la Provincia) y los legisladores (nacionales por Entre Ríos) se van a posicionar respecto del presupuesto 2019, que en septiembre se comenzará a debatir”, dijo Mingo a esta agencia.

“La reunión (con Bordet) nos parece importante en el marco de la defensa de la universidad pública, para que realmente haya un compromiso por parte de los legisladores. La Uner como otras universidades tiene un peso muy importante en la formación de la educación superior de los jóvenes entrerrianos”, finalizó la dirigente.