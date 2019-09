La Provincia entregó aportes por 1 millón de pesos a proyectos ambientales

Print This Post

Al entregar aportes a municipios, escuelas y ONG para proyectos destinados a fomentar las buenas prácticas ambientales, el gobernador Gustavo Bordet resaltó la tarea que realiza el gobierno entrerriano. También se refirió a la necesidad de encontrar “puntos de equilibrio” en el tema de la aplicación de fitosanitarios.

Bordet dijo que en esta instancia de transición política, con autoridades locales que en algunos casos han sido reelectas y en otros asumirán nuevas, se debe seguir trabajando con políticas que trasciendan gestiones de gobierno y que busquen la sustentabilidad. “Esto es algo que queremos poner cotidianamente en la agenda que venimos desarrollando, a través de este Consejo Provincial de Ambiente”, aseguró.

También agradeció a las ONG y a todas las organizaciones con las que se trabajó y con las que se resolvieron situaciones presentadas “porque forman parte justamente de este trabajo mancomunado y en conjunto”.

Los aportes a entidades y municipios, por un total de 1 millón de pesos, se entregaron este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, en el marco de la 11° Asamblea del Consejo Provincial de Ambiente (Coproam) que reúne a los representantes de las áreas ambientales de los municipios entrerrianos. “Estar en la apertura de estas jornadas significa renovar este compromiso que tenemos con el ambiente en Entre Ríos, de buscar y estrechar aún más estos vínculos y trabajar entre todos los sectores”, dijo el mandatario.

El mandatario tomó contacto con la prensa y se refirió a diferentes temas de actualidad. Entre ellos el decreto que regula la aplicación de fitosanitarios. “Hemos emitido un decreto que tiende a buscar un punto de equilibrio entre la razonabilidad que existe en algunos sectores de producción para no caer en quebranto por la no aplicación de pulverizaciones, pero también entendiendo el derecho a la salud que tiene las personas. Este decreto contempla perfectamente bien ambas situaciones, ha sido estudiado y tiene avales”, consideró.

“Establecemos un estricto y rígido control para que no haya abusos en el uso de pulverizaciones y para que quien las aplique inadecuadamente tenga todo el castigo de la ley porque hay temas de salud que realmente son prioritarios. En esto seremos inflexibles. Entiendo que hay que encontrar estas posiciones que contemplen las dos partes: vivir en un ambiente seguro y tener un sistema productivo que garantice que haya actividad económica en la provincia”, aseguró Bordet.

Durante la ceremonia, el gobernador entregó también dos camionetas 0 kilómetros a los cuerpos de bomberos voluntarios de San Justo y Villa del Rosario, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

El gobernador indicó: “Estamos convocados aquí por un tema que para nosotros está en agenda, como es el ambiente sustentable en la provincia de Entre Ríos”. Recordó que cuando dio su primer mensaje como gobernador a la Legislatura provincial, en febrero de 2016, “marcamos claramente cuál era el perfil que Entre Ríos tenía que tener respecto a sus recursos naturales. Si queríamos ser una provincia hidrocarburíferas, con explotación de recursos que se extraen a través de fracking, o hacerlo con la protección de recursos, que para mí son más importantes en los años que van a venir, como es el agua dulce”.

Luego indicó: “Entre Ríos tiene uno de los reservorios tanto en superficie como en su subsuelo más grande del mundo. El agua dulce era a lo que decididamente apuntábamos y por eso es que tomamos las decisiones necesarias para garantizar que nuestros recursos no se contaminen. Trabajamos siempre con mucha seriedad, entendiendo que el ambiente debe ser sostenible, porque es la forma de asegurar la salud de la población. Y a esto lo hicimos de manera franca en cada una de nuestras acciones de gobierno y evitando caer en los fundamentalismos que distorsionan el concepto de lo que el ambiente debe ser”.

Agradeció el acompañamiento que tuvo durante este tiempo de las intendencias de la provincia, de todos los municipios sin discriminación por el signo político partidario. “Hemos trabajado revisando cuestiones que son atendibles para nuestros vecinos, absolutamente en todas las situaciones que se presentaron en la provincia de Entre Ríos, y siempre hemos tenido muy buena respuesta y sintonía con cada uno de los municipios”, acotó.

En relación al encuentro, comentó: “Estar aquí hoy, en la apertura de estas jornadas, realmente significa renovar este compromiso que tenemos con el ambiente en Entre Ríos, buscar estrechar aún más estos vínculos y trabajar entre todos los sectores que intervienen en lo cotidiano en cada uno de los territorios porque también hemos sido muy respetuosos de las políticas públicas que se han llevado adelante. Tenemos por delante un gran desafío que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad, con mucha energía y con muchas ganas”.

Habló también de la controversia que se plantea con los sistemas de producción agrícolas y las urbanizaciones y aseguró que es necesario dar el debate sobre el tema y encontrar acuerdos. “Yo no le escapo al debate. Hay que dar el debate, hay que discutirlo para encontrar puntos en común y de equilibrio sin caer en fundamentalismos de uno u otro lado. Nosotros hemos emitido un decreto que contempla las situaciones que garantizan la salud de nuestra población y que por otro lado permite que los sistemas productivos puedan seguir generando desarrollo y empleo en la provincia de Entre Ríos. Pero sí vamos a ser estrictamente severos con quienes infrinjan la ley, castigándolos duramente porque no se pueden permitir los abusos. Y las entidades agropecuarias tienen una extremada responsabilidad de velar para que esto se lleve adelante y de que estas buenas prácticas se cumplan. Pero hay que encontrar estos puntos de equilibrio, queremos una población sana, que no esté contaminada. Y queremos decirlo claramente, sin caer en frases que resulten complacientes porque también tenemos la responsabilidad como gobierno, de asegurar los recursos y las fuentes de trabajo. Para eso nos han elegido, para trabajar con todos los sectores. En esta perspectiva, tomando decisiones siempre tendientes a pensar que nuestra provincia, que ha sido bendecida por los recursos naturales, tengan la sustentabilidad para nuestras generaciones y las generaciones futuras. Y estamos dispuestos a dejar en estos cuatro años nuestro máximo esfuerzo para lograr estos objetivos”, completó Bordet.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, sostuvo que la presencia del gobernador Bordet “representa el apoyo y la mirada que tiene el gobierno provincial para con el ambiente, que es muy importante”.

Agradeció la presencia de todos y entendió que “es una oportunidad para defender este espacio federal y participativo, sostener este ámbito de discusión y debate, intercambiar experiencia y contribuir a la orientación de las políticas provinciales en materia ambiental. De esa manera, aunar todos los esfuerzos, tener una mirada común y complementarnos para resolver los problemas que tenemos a diario”, acotó.

Luego agradeció “porque siempre se ha tenido las puertas abiertas a cada lugar que fue la Secretaría de Ambiente y por las manos que se han tendido. Eso se traduce en logros”, dijo y enumeró entre ellos “el Plan de Arbolado provincial, por el cual hemos entregado más de 300.000 árboles en toda la provincia para reforestar en muchos domicilios e instituciones; y el Ordenamiento Industrial y de la Producción Primaria que se está llevando adelante, por el cual hemos entregado un gran número de certificados de aptitud ambiental, de radicación y de funcionamiento”.

También señaló que “en el tema residuos, si bien nos queda mucho por hacer, hemos tenido avances muy importantes y estamos muy cerca de lograr más cosas que ojalá podamos hacer dentro de esta gestión y sino estaremos muy cerca”. Por último, destacó la tarea realizada en la provincia con la despapelización y la digitalización de expedientes.

Los Aportes No Reintegrables (ANR) entregados en la ocasión fueron gestionados por la Secretaría de Ambiente con el objetivo de fomentar, visibilizar y destacar iniciativas que contribuyan a la promoción de buenas prácticas ambientales como proyectos ecológicos sustentables, obras, capacitaciones, entre otros, cuyo impacto social, ambiental e innovador redunden en el bienestar de la comunidad en la que tengan impacto directo e indirecto.

Para el caso de las escuelas se llevó adelante un Concurso de Prácticas Ambientales, en forma conjunta con el Consejo General de Educación y la Fundación Eco Urbano; destinado a escuelas secundarias de Paraná. Esta primera edición buscó fomentar la creatividad, participación, trabajo colectivo y difusión de acciones y obras relacionadas con la sustentabilidad ambiental y el compromiso escolar con una cultura del cuidado del otro y de los bienes naturales.

Recibieron los municipios de Crespo, Santa Anita, Hasenkamp, Villa Clara, Maciá y Nogoyá; las escuelas: Nº 1 Domingo Sarmiento, Nº 28 Nuestra Señora de Guadalupe, Nº 21 Arturo Jauretche, el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento, escuela Nº 27 Mariano Moreno, escuela Técnica Nº 3 Teniente Luis Candelaria y escuela Nº 35 Cesáreo de Quiroz; las ong’s Senderos del Monte Fundación Puente a la Vida, la Cooperativa de Trabajo Apícola El Espinal; la escuela Agrotécnica Nº 51 Gobernador Maciá; Damián Posadas, y Hernán Piñol.

El mandatario estuvo en el acto junto a su esposa Mariel Ávila y participaron también los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Economía, Hugo Ballay; el secretario de Ambiente, Martín Barbieri; la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón; el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard; el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Germán Grané; el diputado nacional Juan José Bahillo; y los intendentes de Oro Verde, José Dumé; de Nogoyá, Rafael Cavagna; de Santa Anita, Horacio Amavet; de Villa Clara, Silvina Domé; y de Colonia Elía, Ramón Barrera, entre otras autoridades.