La provincia monitorea y asiste a las zonas afectadas por el temporal

Frente a las condiciones climáticas de lluvias persistentes y copiosas, el Gobierno provincial monitorea y asiste las zonas afectadas. Salud activó los mecanismos de prevención, mientras que Desarrollo Social y Defensa Civil trabajan articuladamente con los municipios. Se trabaja junto a los municipios para relevar la situación de las familias entrerrianas afectadas por el temporal de los últimos días. El objetivo es asistir y brindar ayuda directa a los damnificados.

“Estamos en permanente contacto con la ministra de Desarrollo Social, siguiendo los avatares climáticos para poder llegar rápidamente con la ayuda. Teníamos los alertas y sabíamos que esto podía ocurrir, por lo que teníamos todo preparado para llegar rápidamente con asistencia a damnificados y poder resolver rápidamente esta situación”, comentó el gobernador Gustavo Bordet y acotó que “hoy estamos trabajando en conjunto con los municipios y juntas de gobierno más afectadas en toda la provincia”.

Relevamiento y asistencia

El relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social junto a los municipios, indica que en algunas localidades hubo tormentas de viento que provocaron árboles caídos y voladura de techos. También se registraron desborde de arroyos, producto de las intensas lluvias. Estas circunstancias hicieron que algunas familias tuvieran que ser evacuadas.

Se registraron voladuras de techos en Paraná, Irazusta, Basavilbaso, Mansilla, Victoria, Galarza y San Salvador, que es la localidad más afectada hasta el momento. Desde Desarrollo Social se asistió a todos los municipios afectados con módulos alimentarios, e insumos necesarios.

De todas maneras, el gobierno provincial sigue monitoreando constantemente y mantiene comunicación con los municipios entrerrianos, para abordar las problemáticas que pueda generar la situación climática.

Protocolo

Por su parte, el Ministerio de Salud reactivó el protocolo de intervención a implementar frente a los anegamientos generados por las adversas condiciones que se vienen presentando por estas horas.

En las zonas de lluvias persistentes e intensas, desde la cartera sanitaria se intensifica la vigilancia de enfermedades relacionadas a situaciones de emergencia ya sean las transmitidas por el agua y alimentos (gastroenteritis); las respiratorias y de piel (bronquitis, piodermitis, escabiosis) y los accidentes por ofidios y arácnidos (arañas y alacranes) así como lesiones por elementos contundentes o electrocuciones.

En ese sentido, la Dirección de Epidemiología, a través del área de Vigilancia, da la instrucción de que en las zonas anegadas se efectúen rondas sanitarias a través de médicos, enfermeros, vacunadores y agentes sanitarios para relevar personas afectadas así como controlar esquemas de vacunación y sintomatología en general.

Recomendaciones

Por otra parte, Salud recomienda que la población debe asegurarse el consumo de agua segura. En ese sentido, se les sugiere hervirla durante 2 o 3 minutos o bien colocarle dos gotas de cloro por litro de agua dejándola reposar 30 minutos antes de su consumo. A su vez el Ministerio entrega pastillas potabilizadoras para garantizar este insumo esencial.

Respecto a los alimentos que hayan estado en contacto con el agua, se deben revisar todos los que quedaron en la vivienda, eliminando los que contengan suciedad, restos de residuos arrastrados por la inundación o presenten envases abollados u oxidados.

Generalmente se producirá la interrupción del suministro eléctrico, por lo tanto considerar que los productos en un freezer pueden conservarse usualmente 24 horas, siempre y cuando este permanezca cerrado. En el caso de heladera el tiempo de conservación de alimentos perecederos (leche, carne, pescado, etc) generalmente es de 4 a 6 horas. Por ello, los mismos, no se pueden conservar a temperatura ambiente, a diferencia de las frutas y verduras que eventualmente pueden conservarse hasta que muestren signos evidentes de deterioro.

Habrá que prestar especial atención, asimismo, por parte de la población por ejemplo, postergar las salidas innecesarias para no arriesgar vidas al intentar cruzar corrientes de agua y no arrojar basura en la vía pública para no obstruir desagües ni bocas de tormenta. También, se debe evitar que los niños jueguen en lugares donde todavía queden restos de agua de la inundación y usar siempre calzado para trasladarse y guantes o bolsas plásticas para actividades de limpieza.

Finalmente, se aconseja, que tanto la energía eléctrica como el suministro de gas o las garrafas estar desconectados apagados para evitar incendios, electrocuciones o explosiones.

Naturalmente, y más allá de las acciones que se promuevan desde el Estado, la población en sí misma es quien debe asumir el protagonismo central poniendo especial hincapié en lo que sucede puertas adentro de su casa fundamentalmente a los efectos de extremar las precauciones con los sectores de mayor permeabilidad como son, las personas mayores y pequeños y gente que tiene complicaciones motrices.

Estado del tiempo

Desde Defensa Civil se precisó que la provincia se vio afectada por un frente de aire relativamente fresco que ingresó por el sur del litoral, provocando tormentas fuertes y muy significativas. El director de Defensa Civil, Lautaro López, informó: “Es un frente que inició en el sur de la provincia, afectando fuertemente a la ciudad de Larroque y que siguió avanzando, instalándose en la zona norte, donde se desprendieron grande tormentas. Estuvieron complicados los departamentos Federal, Federación, Feliciano, La Paz y Concordia”.

Se registraron casi 120 milímetros de agua en zonas como Larroque y Federal. “Para la jornada de este martes se esperan condiciones más favorables que las de este lunes, nubes y lloviznas leves. Sin embargo esta situación se retomará el jueves y está en evaluación por los meteorólogos”, detalló el funcionario.

Por último, López aseguró que desde Defensa Civil, “y articulando con distintas áreas del gobierno provincial tales como Salud, Desarrollo Social y Vialidad, se continúa trabajando con municipios, advirtiendo situaciones y sugiriendo acciones, acercando el pronóstico a cada departamento”.

Caminos

En tanto, desde Vialidad Provincial, se informó que los caminos terciarios de la provincia siguen siendo los más afectados por las malas condiciones del tiempo. Los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas, Federación y La Paz donde es donde está más complicada la transitabilidad por las intensas precipitaciones. Algunos pasos se vieron afectados por el desborde de calzadas en la zona rural del departamento La Paz.

A su vez, se informó que en la jornada de este lunes se trabajó con bombas extractoras en la localidad de Irazusta, departamento Gualeguaychú, que se vio afectada por el desborde de arroyo Las Toscas.

En otros puntos de la provincia la red vial terciaria sigue siendo la más complicada en cuanto a la transitabilidad debido a las abundantes precipitaciones como en los departamentos Federal, Nogoyá, Villaguay, Chajarí, Alcaraz y Seguí, entre otros lugares.

Desde el ente vial se solicita circular con precaución rutas pavimentadas, mantener distancia de frenado, y estar atentos a las señalizaciones en aquellos lugares donde se ejecutan obras, y en zonas de arroyos.