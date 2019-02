La prusiana Patricia, maestra de Bolsonaro

Print This Post

La ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, redobló la apuesta contra la dirigente oficialista Elisa Carrió, que la consideró la versión argentina de Bolsonaro, y profundizó la distancia entre ambas.

Carrió sostuvo en su momento que Bullrich se pasa de revoluciones en su intento de parecerse a Bolsonaro, el presidente ultraderechista del Brasil, y aclaró que su partido, que integra la coalición Cambiemos, no procederá como el brasileño.

“El problema de Patricia es que no puede parar, se cree Bolsonaro, y nosotros no vamos a ser Bolsonaro. General prusiana no va a ser”, dijo Carrió.

En declaraciones recientes, Bullrich aclaró que su apellido es de origen prusiano, pero que se verá “hasta qué grado”, aludiendo al presunto intento de convertirse en general.

Confesando ascendencia prusiana, al parecer quiso justificar las tendencias autoritarias que le endilgó Carrió, evidenciadas en su propósito de conseguir “una sociedad con orden, con capacidad de respeto de la ley”.

De Prusia, la región de Alemania que se impuso al resto del país y logró la unidad en el siglo XIX, proviene nuestro sistema educativo.

La escuela como la conocemos surgió de la idea del filósofo Ficthe, en sus Discursos a la Nación Alemana, de que los alemanes eran holgazanes e indisciplinados, y que debían ser educados para responder sin vacilar a los dictados del Estado según su clase social: Unos como fuerza de trabajo, otros como élite de gobierno.

Guillermo de Humboldt opuso su humanismo al propósito de crear mediante la educación soldados disciplinados, amas de casa prolíficas y trabajadores patriotas, cada uno según su rango, necesidad que surgió luego de la derrota germana ante Napoleón en Jena.

Pero su propuesta no prosperó y al final se impuso un modelo educativo autoritario y represivo, que fue adoptado luego en casi todo el mundo occidental, incluida la Argentina.

Bolsonaro es “bullrichsta”

Bullrich dijo que contra lo que expresa Carrió es Bolsonaro el que tomó algunas ideas de Cambiemos que ella está aplicando desde su ministerio.

Bullrich corrigó a Carrió en el sentido de que ella no es alumna, sino maestra de Bolsonaro.

“Nosotros estamos cambiando la cultura, el paradigma”, dijo con palabras que recuerdan a la intención de los ministros prusianos del Kaiser.

“Evidentemente la ley que presentó Moro (el juez que condenó a Lula y ahora es ministro de Bolsonaro) es muy razonable y nosotros habíamos pensado todos estos temas antes para enderezar un modelo del mundo del revés”.

“En la Argentina estamos haciendo algo totalmente lógico y razonable” somos los maestros de las cosas que está haciendo Moro, de lo que está haciendo Bolsonaro”.

“Brasil hace esto porque viene de un modelo político similar al modelo del que veníamos nosotros”. El modelo que repudia Bullrich es el del partido de los Trabajadores en el Brasil y el de la justicia social en la Argentina.

Patricia Bullrich Luro Pueyrredón desciende por parte de madre de una familia patricia argentina, cuyo miembro más conocido fue Juan Martín de Pueyrredón, que ofreció entregar Entre Ríos al Brasil para neutralizar a Artigas, adversario irreconciliable del centralismo porteño que él encarnaba. Pueyrredón fue integrante destacado de la oligarquía que prosperó con la ley de enfiteusis de Rivadavia.

El apellido de Patricia proviene de Augusto Bullrich, un alemán que llegó a la Argentina como prisionero después de la guerra con el Brasil, en la segunda década del siglo XIX. Su hijo Adolfo Jorge, nacido en 1833, estudió en Alemania, se alistó en la Guardia Nacional y fue iniciado masón en 1869. Durante la segunda presidencia de Roca fue intendente de Buenos Aires.

La hermana de Patricia fue mujer del dirigente montonero Rodolfo Galimberti. Ella niega haber sido montonera a pesar de que hay documentos que la comprometen, pero algunos de sus ex compañeros desconfían de cuál fue su real misión dentro del movimiento, si es que estuvo en él.

De la Redacción de AIM.