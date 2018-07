La psicología en el mundo de los perfumes

Print This Post

Los olores, tienen la capacidad de poder transportarnos a lugares y sensaciones verdaderamente placenteras. Un simple aroma, puede hacerte recordar un momento feliz durante tu infancia o bien, hacerte recordar un amor del pasado. Por ello, el olor de un perfume se postula como una de las señas de identidad de una persona más importantes e interesantes. Se trata de una carta de presentación de cara a una entrevista de trabajo o al conocer a alguien y conviene apostar por el más adecuado. Debido a la importancia de los perfumes para hombre y a la gran cantidad de ellos, conviene probarlos en la piel para ver cómo nos sientan. Por otro lado, la psicología de los perfumes es realmente interesante. Si la desconoces, presta atención a este artículo, puesto que te será de interés.

La importancia de un olor radica en la importancia que le da nuestro cerebro

El olor de un perfume viaja por nuestra mente sin darnos cuenta. A través de ese trayecto, percibimos una serie de sensaciones que rápidamente asociamos a nuestros recuerdos. Nuestro cerebro, es el órgano encargado de reconocer y clasificar cada uno de los aromas que se introducen por nuestra nariz. El denominado sistema límbico es el que une recuerdos y sensaciones, al estar estrechamente ligado al centro emocional humano.

Por otra parte, los colores también están unidos a este sistema. Por ello, al observar un determinado color, nos produce una serie de sensaciones como un mejor estado de ánimo al ver un color u otro. Así, quienes se dedican a guardar el perfume en los frascos, también tienen en cuenta el color del perfume al mezclar los diferentes elementos que conforman el líquido.

Dependiendo cuál sea la preferencia de color, estará unido al hecho de seleccionar una fragancia u otra. En el caso del negro, como el perfume de Fame de Lady Gaga, se asocia a personas que quieren perfumes individuales e independientes. El blanco, utilizado en perfumes como el de Acqua di Parma, es para las personas que les gustan las fragancias frescas. Lo mismo ocurre con el color rosa, usado en fragancias como Chloé. A quienes les guste el color rojo, significará que prefieren fragancias excitantes y picantes. El verde, es para personas que desean aromas más equilibrados y sensibles. Por último, el azul se usa para personas que buscan perfumes románticos y con un toque de elegancia.

En nuestra piel, podemos encontrar distintos niveles de acidez. De ello, depende la forma en que los ingredientes de un perfume reaccionan en nuestra piel. Algunas veces, las personas afirman que su perfume no huele en la piel, cuando no es así. Nuestro olfato, se ha acostumbrado a dicho olor y por ello no lo percibimos igual, pero hay solución. Basta con recurrir a aromas de mayor intensidad como el café para “resetear” nuestro olfato.

Ahora que conoces cómo es la psicología del perfume, el color y cómo influye el PH en un perfume, es el momento de que acudas a adquirir tu perfume. Recuerda que un olor puede llegar a enamorar e incluso, puede traducirse en éxito, así que no dudes en invertir tu tiempo en buscar el aroma que mejor se adapte a ti y a tu piel.

Ncyt.-