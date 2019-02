La “publicidad negativa” y la recesión impactan en la actividad turística

Print This Post

Para la los empresarios hoteleros y gastronómicos la temporada de verano no ha sido como esperaban. Las inundaciones de enero golpearon a la actividad en la provincia y el parate económico en Paraná en particular, dijo a AIM el titular de la asociación que agrupa a los privados del sector.

La brutal recesión económica impacta notablemente en las economías familiares y consecuentemente en los gastos que se achican en rubros de esparcimiento y diversión. Es así que el movimiento turístico, con el sector de alojamiento y gastronomía se ven afectados indudablemente. En diálogo con esta Agencia, Marcelo Barsuglia, presidente Asociacion Empresaria de Hoteleros y Gastronómicos de Paraná (Aehgp) evaluó que particularmente “en Entre Ríos enero la verdad no fue bueno, porque con lo que sucedió con las inundaciones generó una ‘publicidad negativa’ en los medios nacionales. Cuando se habla que el Litoral está inundado, con ese tipo de título catástrofe hace que lamentablemente la gente en el momento de decidir para donde va trata de elegir un lugar donde no tenga problemas. Si bien la inundación afectó a las playas –funcionan las termas o los spa– la gente que no tiene conocimiento real de lo que está realmente afectado por la inundación, cuando lee esta información o ve la televisión busca otro lugar donde ir. Esto ha jugado en contra”, señaló.

Otro factor que observó Barsuglia en este escenario “que ha jugado en contra es la situación económica. Se refleja mucho esto en Entre Ríos, Córdoba, Costa Atlántica donde tenemos el mismo tarjet de visitantes”, describió. Y cuanto a febrero el “panorama en cuanto a lo climatológico, la situación hídrica se normalizó y desaparecieron los títulos catástrofe, y se nota una mejoría. No es tan importante porque la verdad la situación económica del país no ayuda mucho”.

En cuanto a Paraná, si bien enero y febrero son meses de temporada baja, donde los visitantes son mayormente de paso a otros destinos, Barsuglia consideró que la situación económica es lo que marcó. “Estamos viviendo una etapa de la economía argentina donde estamos viviendo una recesión muy importante. Se siente y mucho en la clase media, que es la que viaja”. En este sentido indicó que para paliar la crisis del sector están planteando algún tipo de medida oficial para menguar el impacto del costos de la energía eléctrica y el gas “para poder sostener las empresas y puedan seguir funcionando”, ya que son dos costos de gran impacto en el rubro.