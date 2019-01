La ruptura de la tradición y la diversidad familiar

Print This Post

La ley 6125, referida a la difusión de material educativo con orientación a la diversidad de modelos familiares y perspectiva de género, se publicó esta semana en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, que se sancionó en diciembre pasado, garantiza el acceso a material bibliográfico representativo de la pluralidad de configuraciones por parte de los niños, niñas y adolescentes. Así, se busca romper con estereotipos que se dan desde la escuela y no coinciden con la realidad social que se vive hoy en día, erosionando patrones tradicionales.

Según pudo saber AIM, ese material bibliográfico fomentará la modificación de los patrones socioculturales estereotipados que afectan el ejercicio efectivo de los derechos de las personas integrantes de grupos históricamente excluidos.

En particular, la norma impulsará pleno respeto a: a) el principio de igualdad y no discriminación; b) el libre y pleno desarrollo de la persona; c) su efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad; d) el derecho a la vida privada y familiar; e) el derecho de cada persona a definir libremente su plan de vida; f) su reconocimiento igualitario; g) el desarrollo de la autoestima en la construcción de la identidad; h) la formación integral a lo largo de toda la vida; j) la perspectiva de género y diversidad; y k) el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.

A los efectos de la selección, contará con el asesoramiento del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y deberá convocar a la participación activa de las organizaciones sociales defensoras de la diversidad, los centros de estudiantes y la población destinataria.

En tanto, la distribución del material bibliográfico adquirido se hará entre las bibliotecas públicas y privadas de la Ciudad.

Concepto y realidad social

El concepto de familia es dinámico y varía según la sociedad en la que se encuentra, siendo un reproductor esencial de los valores de una sociedad. Una familia podría definirse como la “unión de personas que comparten un proyecto de vida común, con intensas relaciones afectivas y en la que las personas adultas son responsables del cuidado y educación de los hijos (si los hubiera)”. Esta definición no contempla ningún modelo familiar concreto. Sin embargo, en muchos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el entorno educativo, se sigue considerando tradicionalmente la familia como aquella constituida por un padre, una madre y uno o varios hijos.

En los últimos años se han vivido avances y transformaciones jurídico-legales, culturales y sociales que incluyen nuevos modelos familiares más diversos. Pese a los avances, el modelo social de familia nuclear heterosexual sigue presentándose como el prototipo en muchos colegios y proyectos educativos, en muchos libros de texto, en el discurso de muchos profesores, etc., de forma que permanece en el “currículo oculto” y se siguen transmitiendo patrones que no son reales en nuestra sociedad, ya que no tienen en cuenta que hoy en día la realidad familiar de muchos alumnos es más diversa.

La sociedad actual es una sociedad plural con muchos otros modelos familiares: familias monoparentales, multiétnicas, homoparentales, internacionales, de distintas culturas y religiones, familias separadas o reconstituidas con hijos de parejas anteriores, familias adoptivas, familias extensas y un largo etc. El hecho de tener familias más nucleares o más extensas, un solo padre o dos madres, hermanos de distintos padres, miembros familiares de diferentes orígenes o culturas, no hace diferentes a los niños y niñas. Los niños no consideran a priori ningún tipo de familia mejor que otro. Lo fundamental en las estructuras familiares son el cuidado, el afecto, la comunicación y la educación: una educación abierta y diversa que les haga aceptar que la pluralidad familiar, social y cultural es una realidad, que es algo normal y cotidiano, superando así los estereotipos tan arraigados durante décadas sobre que el único núcleo familiar “tradicional”.

De la Redacción AIM