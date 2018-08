La selecciÃ³n argentina no tendrÃ¡ director tÃ©cnico hasta 2019

Print This Post

La reunión de Comité Ejecutivo de esta tarde, en la que los dirigentes tratarán el futuro de las Selecciones Nacionales, dejará una certeza: Argentina no tendrá director técnico hasta 2019. Es, tal vez, el único punto de coincidencia plena entre los dos espacios que comandan la Asociación del Fútbol Argentino: el más numeroso, que encabeza Claudio Tapia, presidente de la entidad, y el de Daniel Angelici, el vice.

El encuentro de ayer por la mañana entre los dos referentes suavizó posiciones, pero cada uno mantiene su idea. Tapia impulsa la búsqueda de un director técnico de elite, sin la necesidad de un Director General rentado. Es más, planifica quedar como dirigente a cargo de la Selección Mayor, ungiendo a Nicolás Russo como rostro dirigencial de los Juveniles.

Sí plantea la incorporación de un Coordinador General para las categorías menores (Hugo Tocalli, el elegido), con el objetivo de que guíe a Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Diego Placente, entrenadores de los combinados Sub 20, Sub 17 y Sub 15; más la creación de centros de captación y seguimiento de promesas en el Interior del país, con el tan meneado predio de Marbella como núcleo de la observación de juveniles enrolados en las canteras de los clubes europeos.

“Se va a hablar, se va a buscar el consenso, pero la decisión de quién va a ser el director técnico de la Selección y cómo va a diseñarse la estructura la va a tomar Claudio Tapia”, asegura una fuente que acompaña en el día a día al presidente.

Angelici y sus aliados (Víctor Blanco, de Racing, y Alejandro Nadur, de huracán, entre otros) van por “profesionalizar” la estructura, es decir quitarle “influencia dirigencial” a partir del nombramiento de un Director de Selecciones que incluya a la Mayor y tenga voto poderoso en la elección del entrenador.

“La idea es hacer un análisis bien profundo, de 12 años, con los técnicos que pasaron, ver qué sucedió y cómo cambió el fútbol internacional. Llevar a cabo una ronda de consulta entre varias personas que han estado, cuerpos técnicos y jugadores, y ahí tomar la decisión”, dijo el titular de Boca tras el encuentro con directivos de Primera que encabezó en un hotel ayer al mediodía.

En conclusión, también confía en imponer su postura. Más allá de la tentación de los nombres de fuste (llámese Diego Simeone o Mauricio Pochettino), es uno de los impulsores de la candidatura de Jorge Almirón, el mismo que recibió el beneplácito del presidente Mauricio Macri y que viene siendo promocionado en los medios por Nicolás Russo, quien lo tuvo bajo su tutela en Lanús, donde ganó tres títulos.

El panorama, entonces, decanta en el dato concreto: no habrá director técnico hasta fin de año. Allí no hay dudas, de un lado y del otro. “Vamos a tomarnos el tiempo necesario”, resaltó Angelici. “No hay plazos; los amistosos se van a resolver con un interinato”, subrayan desde el ala Tapia.

En este contexto, las pruebas de la Selección pautadas para septiembre ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos serán conducidas por un cuerpo técnico con vínculo vigente con la AFA. Desde el entorno de Chiqui indican que los elegidos serán Lionel Scaloni y Pablo Aimar, hoy en España con el Sub 20, que participa del torneo de L’Alcúdia. Hasta el momento, no recibieron comunicación oficial; “pero no hace falta; ellos van a colaborar si se lo solicitan”. Habrá que ver si la definición, en la partida de ajedrez, cuenta con la anuencia de Angelici, quien fomentó, por ejemplo, la llegada de Jorge Burruchaga como manager de la Selección. El campeón del 86 también cuenta con vínculo. “Descartá que dirija él como interino”, fueron tajantes desde el Tapismo.

La quita de poder al reloj les permite a los dirigentes intentar negociar con los técnicos “europeos”, es decir, Simeone o Pochettino, el preferido del presidente de AFA. Ambos tienen contrato vigente: el Cholo con el Atlético Madrid hasta 2021 y el ex Newell’s con Tottenham hasta 2023. El “operativo seducción” ante este escenario, resulta vital, Por eso, con el compás de espera oficializado, no se descarta que Tapia viaje al Viejo Continente para intentar hablar con ambos; escucharlos.

“Tampoco hay que descartar a un técnico extranjero; lo seguro es que va a ser de elite”, insisten del lado del titular de AFA.