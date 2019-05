La semana arrancÃ³ soleada pero las lluvias regresan el sÃ¡bado

Connect on Linked in

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante los próximos días, aunque desmejorarán hacia el fin de semana, según puedo los pronósticos a los que accedió AIM. La temperatura se mantendrá fresca y soleada hasta el viernes en que comenzará a nublarse.

De acuerdo al pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial, las condiciones probables para los próximos días se mantendrán agradables en la región, propias de las características otoñales. Pero de acuerdo la información que constató esta Agencia, el viernes por la tarde noche se tornará a mayormente nublado. El sábado ya se pronostican precipitaciones desde esa misma mañana.

En lo inmediato, para mañana martes, se prevé vientos débiles del Sur Este, con muy poca nubosidad a la mañana, que estará fresca, con algunos bancos de nieblas aislados. Luego por la tarde vientos rotando a débiles del Este y despejándose, manteniéndose las buenas condiciones, con temperatura mínima en leve ascenso o en poco cambio, que oscilarán entre 9° y 11° C, con una térmica de 8° a 10° C, siendo las menores sobre el Centro Este de la provincia. En cuanto a las marcas de temperatura máxima se registrarán en un muy leve ascenso, entre 22° y 23° C, con una sensación térmica de 21° a 22° C, con mayores marcas en el noroeste entrerriano.

Para el miércoles las condiciones se replicarán entre los mismos parámetros, mínimas 10° y 12°, con máximas de 22° a 23° C. El cambio radical se especula para la el sábado, en cuya mañana se anticipan lluvias aisladas, que continuarán por la tarde, con una baja marcada de la temperatura, con la marca más baja de 7° y una máxima de 12° C, según el Servicio Meteorológico Nacional.