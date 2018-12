La solidaridad enriquece la navidad de los que menos tienen

Print This Post

Frente a la crisis económica, el ajuste y la desocupación que golpea a varios sectores de la sociedad, los más excluidos realzan el concepto y la práctica de la solidaridad al compartir lo poco que tienen con quienes no poseen nada, expresó a AIM Silvia García, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Entre Ríos. “No tener nada, duele mucho”, aseveró.

En diálogo con esta Agencia, García dijo que la navidad es “una fecha muy sentida donde los compañeros buscan juntarse con sus seres queridos y su familia y entre todos poner cosas sobre la mesa para poder pasar lo mejor posible”. Pero frente a la crisis que golpea a quienes menos tienen, la solidaridad es un motor que mueve los destinos de muchas personas, quienes contienen a aquellos que no tienen nada.

Las fiestas de fin de año son un disparador para resaltar este valor, ya que no sólo que comparte la comida, sino que “hay mucha gente mayor o sola a la que se trata de acercar a quienes están reunidos para que tengan un espacio estas fechas tan significativas, porque a veces no tener nada duele mucho”, señaló García.

Desde la CCC don días muy intensos ya que en los barrios se suman voluntades con miras a los sectores más carentes, desde comida hasta regalos: “Tenemos actividades donde se busca que los chicos se inscriban para tener regalos y evitar que signifique otro gasto para sus padres”, destacó García. Por otro lado, la militante destacó la obtención de un bono de fin de año de $ 4.000 pesos para que las personas que más lo necesitan “puedan tener una ayuda más”.

“Hay mucha solidaridad entre los que menos tienen y mucho más en esta fecha. Tuvimos hace poco un caso dentro de nuestra organización, donde más de 1.000 compañeros en el país no cobraron este mes por un error en el sistema de Desarrollo Social de la Nación. Recién van a poder percibir en marzo. Así que entre todos los integrantes decidimos poner $100 cada uno para que los afectados puedan tener en la mesa aquello que no iban a poder comprar”, ejemplificó García.

En lo que respecta a otras actividades solidarias desde la CCC destacaron la obtención de algunos módulos de cajas navideñas de fin de año, una campaña de recolección de juguetes y prendas de ropa nueva que muchos nos donaron para estas fiestas. “Dentro de esta situación la gente busca y obtiene solidaridad. La idea de solidaridad que tiene hoy la sociedad es ‘lo que te sobre, donalo’, y yo creo que solidaridad significa compartir lo poco que se tiene. Tengo dos patas muslos, sé que me voy a llenar con una y decido compartir la otra con un vecino, amigo o familiar”, explicó García.

En este sentido, la referente de la CCC dijo que “muchos de los compañeros que están dentro de la organización no tienen otra cosa para poder vivir y, sin embargo, lo que tienen lo comparten. No ofrecen lo que les sobra porque, en el fondo, no le sobra nada”.

Finalmente, García se refirió a la realidad de estos sectores que hoy pasarán por una nueva navidad en una situación de crisis económica: “Una persona no llega al extremo del hambre del desempleo porque quiere. Las políticas de los gobiernos anteriores, y el actual principalmente, nos han llevado esta situación. Nosotros de estas organizaciones peleamos y vamos a seguir haciéndolo hasta que el Estado reconozca que la crisis se ha profundizado y el año que viene va seguir con más ajuste y desocupación. Hoy hay mucha gente que ejercía trabajos calificados y que hoy está en nuestra organización porque perdió su empleo. Este país es muy rico y la verdad es que el hecho de pasar hambre y necesidades aquí es un dolor tremendo para todos”.