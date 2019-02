La solución está en el consumo

Print This Post

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, el gobierno nacional anunciará en breve medidas que la industria necesita con urgencia.

El anuncio de Uribarren es resultado de una entrevista que miembros de la Unión Industrial de Córdoba mantuvieron con el ministro Dante Sica, que les adelantó que las medidas serán anunciadas en breve.

Sica dijo que el gobierno tiene “un par de alternativas” que dará a conocer en los próximos días, y Uribarren confió en que será así “porque las necesitamos urgentemente”.

No se privó de amenazar con despidos porque dijo que el retención de personal en Córdoba no guarda relación con la caída de la actividad. “Las empresas están reteniendo gente, y no sabemos hasta cuándo”, dijo Uribarren.