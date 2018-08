La tableta de chocolate con sabor a palta

Print This Post

La creación es por parte de una chocolatería de Los Ángeles, y entre todos los sabores con los que cuenta, este es uno de los más extraños pero que sí queremos probar.

Nuestro gusto por el chocolate no es ningún secreto y por la palta mucho menos, y no, no es por Instagram, más bien es porque somos parte de una generación que creció adorando este fruto tan verde como delicioso. Y quizá por esa razón, la chocolatería artesasa Compartés decidió complacer a nuestro exigente paladar combinando la textura de la tableta de chocolate con la palta.

Resulta que la marca americana creó las tabletas con sabor a tostada de palta: Palta machacada, pan tostado y chocolate blanco, ¿se lo imaginan? ¿ya se les hizo agua a la boca?

Originaria de Los Angeles, California, el comercio con más de medio siglo de trayectoria en el terreno de uno de los mayores placeres del paladar a todas las edades, se ha caracterizado por elaborar chocolates con ingredientes de los mercados locales de la ciudad californiana, siempre apostando por lo natural.

Desde los años cincuenta siendo una de las marcas de chocolate favoritas de los nombres más relevantes de nuestras celebridades favoritas de antes como Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Elvis Presley, los Kennedy… y también los de ahora como Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman o Angelina Jolie.

Y es que su única creación innovadora no ha sido solo esta, obviamente, pues lejos de mantenerse en los clásicos chocolates se atreven a experimentar con otros ingredientes llevando a sus tabletas las patatas fritas, la tarta de manzana o, en efecto, la tostada de palta para delicia de una generación a la que se le acusa de gastar medio sueldo en esta fruta tropical con tal de desayunarlo a diario.

Y para aquellos curiosos, no hay de qué preocuparse, ya que además de sus flamantes tiendas alrededor de Estados Unidos, la buena noticia es que… ¡también tienen venta online y envían a todo el mundo!

Cosmopolitan.-