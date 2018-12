La UCR suspendió la reunión con Romero y lanzó duras críticas

Print This Post

El comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió cancelar la reunión prevista para hoy con la ministra de Gobierno Rosario Romero debido a que el calendario electoral “ya fue anunciado” y calificó como“una falta de respeto”, de parte del Ejecutivo, convocar al partido para algo que se puede “leer en el boletín oficial o en los medios”, supo AIM.

En un duro comunicado enviado a esta Agencia, la UCR entrerriana dijo que el “encuentro no tiene ningún sentido porque ya se ha anunciado el calendario electoral y el resto del temario que, según el Gobierno, se quería tratar con nosotros no tiene ningún interés público porque la pretensión de desplegar una campaña limpia en cuanto a cartelería,

pasacalles y la no agresión al patrimonio público, que todos compartimos, es de injerencia municipal y no del Estado provincial que, como todos sabemos, no tiene jurisdicción en tales temas”.

Asimismo dijo que la actitud del oficialismo es “una más de un gobierno inoperante que lo único que hace es pagar magros sueldos con un cronograma solo mejorado en días respecto a años anteriores”.

“Que está ausente en la atención de los sectores más vulnerables, que son protegidos por los gobiernos municipales. Que hace una insignificante inversión en obras públicas que son sostenidas en su inmensa mayoría por el Estado nacional y que ni siquiera pudo consensuar una reforma política y electoral profunda y moderna”, reza el comunicado.

Por último el centenario partido dijo que “Entre Ríos, como resultado de gobiernos mediocres, sigue siendo una provincia pastoril, sin planes de industrialización ni desarrollo económico y, gracias a la Nación que ha concretado el federalismo desde hace tres años con notable crecimiento de recursos, la provincia a duras penas ha podido sobrellevar los servicios básicos, postergando sus deudas en el tiempo”.