Lacunza canceló su presentación ante la Bicameral de la Deuda

Mientras baja el dólar en el primer día de vigencia del control de cambios dispuesto por el Gobierno, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, canceló la presentación prevista para este miércoles ante la Comisión de Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, y se abre una etapa de negociaciones en el Congreso.

La decisión se tomó en una reunión en Casa Rosada, de la que participaron el propio Lacunza; el ministro Rogelio Frigerio; su vice, Sebastián García De Luca; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y el senador y candidato a vicepresidente Miguel Pichetto.

Lacunza iba a presentarse ante la bicameral presidida por José Mayans este miércoles desde las 15, para exponer sobre las medidas que tomó el Gobierno sobre la deuda externa e interna, en particular sobre el proyecto de ley anunciado sobre la extensión voluntaria de los plazos de la deuda local.

Sin embargo, no solo el ministro no asistirá a la bicameral, sino que además el Poder Ejecutivo no enviará, por el momento, el proyecto en cuestión al Congreso.

El encargado de informar la decisión fue Pinedo, y lo hizo a través de Twitter. “El Gobierno decidió buscar consensos políticos antes de enviar el proyecto de deuda al Senado, por lo que se suspenderá la presencia del ministro para generar el diálogo correspondiente”, anunció.