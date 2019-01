Las cinco preguntas sin responder sobre la desaparición de Emiliano Sala

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

¿Qué sucedió con avión que trasladaba al goleador? La serie de interrogantes que hasta el momento nadie respondió.

Desde el lunes por la noche, el mundo del deporte no habla de otro tema: La desaparición del avión que trasladaba al delantero Emiliano Sala desde Nantes rumbo a Cardiff. Las inspecciones que realizaron las diversas fuerzas de seguridad abocadas a la búsqueda de la aeronave no arrojaron resultados positivos y en las últimas horas decidieron suspender las investigaciones “activas”.

El gran interrogante está centrado en conocer qué sucedió con el avión y dónde están sus pasajeros, aunque el hecho abrió otra serie de preguntas que ponen un manto de sospechas y dejan las preguntas sin responder, al menos por intermedio de una voz oficial.

¿Quién era el propietario del avión?

Si bien en un primer momento se aseguró que la aeronave pertenecía al dueño del Cardiff City, según las aseveraciones de la familia del jugador, el directivo salió a desmentir la información: “No puedo decir quién organizó el vuelo porque no lo sé, pero ciertamente no fue el Cardiff City”.

El empresario Mark Mckay reconoció que fue el encargado de contratar el avión, pero aseguró a Sky Sports no ser el dueño: “Emiliano y su agente me manifestaron su deseo de viajar a Nantes después de la firma de contrato. Empecé a buscar un vuelo privado. El avión involucrado en este terrible episodio no es de mi propiedad ni de ningún miembro de mi familia”.

El Pipie PA-46 Malibu (patente N264DB) está registrado en la base de datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos por la empresa británica Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee, con sede en Bungay (Inglaterra). Sin embargo, esta empresa se desligó del hecho ante la BBC: reconoció ser la administradora de la aeronave, pero no la propietaria. ¿De quién es entonces?

¿Por qué Emiliano Sala decidió organizar su vuelo privado y no viajó en uno de línea?

Las fuentes confirmaron que el futbolista de 28 años prefirió organizar su propio viaje de Nantes a Cardiff, a pesar de que el club galés le ofreció ponerse al frente de los pormenores de su vuelo.

“Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual, francamente, habría sido comercial”, aseguró el presidente Mehmet Dalman.

Sala firmó su contrato el sábado con el Cardiff y ese mismo día se presume que se trasladó a Nantes para despedirse de sus antiguos compañeros, además de cerrar diferentes detalles tras vivir cuatro años en esa ciudad. El vuelo en avión privado le hubiese significado una organización diferente y la obligación de apretar su agitada agenda, según él mismo les contó a sus amigos por intermedio de los mensajes que se viralizaron.

La teoría indica que Sala estaba obligado a cumplir con todos sus compromisos en Francia antes del martes y luego viajar rápidamente a Cardiff para realizar su primer entrenamiento con su nuevo club el martes.

¿Hubo un tercer pasajero que no subió al vuelo?

El misterio en torno a la cantidad de personas que estaban a bordo del avión cuando desapareció recién se disipó ayer cuando la Policía de Guernsey informó la identidad del piloto y se confirmó que junto con él sólo viajaba Sala.

Sin embargo, algunos medios afirmaron que en el trayecto de ida desde Cardiff hacia Nantes no sólo estaban Dave Ibbotson y el goleador argentino de 28 años. Existiría la presencia de un tercer pasajero, que no tomó el vuelo de regreso a Gales el lunes cerca de la noche.

El diario Ouest France aseguró que tres personas pasaron por el control de embarque, pero una de ellas, el experimentado piloto Dave Henderson, se quedó en tierra por motivos que se desconocen. Consultado por The Times, Henderson negó haber estado en Nantes el sábado y aseguró que se encontraba descansando con su familia.

¿Era realmente indicado cruzar el Canal de la Mancha en esas condiciones?

“Cruzar el Canal de la Mancha de noche, con mal tiempo y un monomotor con ese avión, es una locura”, explicó el comandante y consultor aeronáutico Jorge Polanco, planteando que las condiciones para realizar el vuelo no eran las indicadas.

El vuelo se inició a las 19:15 (GMT) del lunes, pero a las 20:30 se perdió el contacto con el radar cuando el avión figuraba cerca del faro de Casquets. Las condiciones del clima por entonces no quedaron claras, ya que en un comienzo se rumoreó que no había una situación hostil a nivel climatológico, pero los agentes de investigación no pudieron realizar la búsqueda de la aeronave durante la noche por las “olas de hasta dos metros, las lluvias fuertes y la poca visibilidad”.

¿Cuál es el rol de los clubes en esta situación?

Cardiff City se desligó de la organización del vuelo de manera oficial, pero también emitió un comunicado en el que señaló: “Esperábamos que Emiliano llegara anoche a Cardiff y hoy sería su primer día con el equipo”.

Desde Nantes simplemente emitieron palabras de aliento y deseos positivos, aunque evitaron dar detalles respecto de las últimas horas del futbolista y si formaron parte de la planificación del traslado desde la ciudad francesa rumbo a la capital galesa.

El futbolista de 28 años había firmado su contrato con el club de la Premier League el sábado y horas más tarde partió rumbo a Francia para finalizar los últimos detalles de su partida al Cardiff. Se había transformado en la compra más importante en la historia del club galés.